إمام عاشور يخرج غاضبًا ويرفض الاحتفال مع لاعبي الزمالك بالفوز على حرس الحدود

وخرج "عاشور" من الملعب سريعًا بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، ولم يشارك في احتفالات اللاعبين مع الجماهير بتحقيق الفوز، بسبب عدم تسديد ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم قبيل نهاية المباراة.

وشهدت الدقيقة 88 احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، وحاول"عاشور" التصدي لها، إلا أن أحمد مصطفى "زيزو" أمسك بالكرة ليسددها وأشار إلى أن القرار بيد فيريرا مدرب الفريق، ما تسبب في غضبه وعودته إلى منتصف الملعب دون أن يحتفل بالهدف الرابع.

وقام شيكابالا قائد الزمالك بمناداة "عاشور" بعد المباراة إلا أن اللاعب لم يستمع لقائده، وخرج من الملعب مباشرة.