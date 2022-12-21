إمام عاشور يخرج غاضبًا ويرفض الاحتفال مع لاعبي الزمالك بالفوز على حرس الحدود
أبدى إمام عاشور نجم نادي الزمالك غضبه بعد مباراة فريقه ضد "حرس الحدود" في الدوري المصري، والتي شهدت فوز الفريق الأبيض برباعية نظيفة، وخرج من الملعب دون الاحتفال مع الجماهير بسبب غضبه من أحمد مصطفى زيزو.
واكتسح الزمالك ضيفه حرس الحدود بنتيجة (4-0)، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم
وخرج "عاشور" من الملعب سريعًا بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، ولم يشارك في احتفالات اللاعبين مع الجماهير بتحقيق الفوز، بسبب عدم تسديد ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم قبيل نهاية المباراة.
وشهدت الدقيقة 88 احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، وحاول"عاشور" التصدي لها، إلا أن أحمد مصطفى "زيزو" أمسك بالكرة ليسددها وأشار إلى أن القرار بيد فيريرا مدرب الفريق، ما تسبب في غضبه وعودته إلى منتصف الملعب دون أن يحتفل بالهدف الرابع.
وقام شيكابالا قائد الزمالك بمناداة "عاشور" بعد المباراة إلا أن اللاعب لم يستمع لقائده، وخرج من الملعب مباشرة.
وواصل الزمالك حامل اللقب مطاردة غريمه الأهلي على الصدارة بفوز سهل 4-صفر على ضيفه حرس الحدود بفضل ثنائية زيزو.
ووضع يوسف أسامة الزمالك في المقدمة في الدقيقة 15 بتسديدة بباطن القدم سكنت على يسار محمد فوزي حارس الحدود.
وضاعف زيزو النتيجة في الدقيقة 55 بعد أن استغل كرة مقطوعة من دفاع الحدود وتقدم وسددها على يمين الحارس فوزي.
وبتسديدة صاروخية سجل محمود عبد الرازق (شيكابالا) الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 78.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 88 أحرز منها زيزو الهدف الرابع. وجاء الهدف بعد أن تصدى الحارس فوزي لركلة الجزاء والتي تابعها زيزو مرة أخرى وأعاد الكرة في الشباك.
ورفع الزمالك رصيده إلى 20 نقطة منفردًا بالمركز الثاني بفارق نقطتين وراء الأهلي بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 3 نقاط في قاع الترتيب.