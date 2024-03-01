أبرزها قمة الهلال والاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ويدخل الفريقان مباراة القمة غدا وهما في أفضل حال قبل استضافة الهلال لمباراة الذهاب في البطولة القارية يوم الخامس من مارس آذار المقبل على أن يكون الإياب بملعب الاتحاد بعدها بأسبوع واحد.

ويواجه الأهلي المصري يانغ أفريكانز التنزاني في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفي دوري أدنوك يلعب خورفكان ضد شباب الأهلي، والوصل أمام الشارقة.

كما يشهد الدوري الفرنسي قمة بين بين موناكو وباريس سان جيرمان.

ويلعب بايرن ميونخ في الجولة 24 من الدوري الألماني، أمام فرايبورغ

وتنطلق أيضًا يوم الجمعة منافسات الجولة 27 من الدوريين الإسباني والإيطالي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها: