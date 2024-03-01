أبرزها قمة الهلال والاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يحل اتحاد جدة ضيفًا على الهلال في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة آرينا، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي.
ويدخل الفريقان مباراة القمة غدا وهما في أفضل حال قبل استضافة الهلال لمباراة الذهاب في البطولة القارية يوم الخامس من مارس آذار المقبل على أن يكون الإياب بملعب الاتحاد بعدها بأسبوع واحد.
ويواجه الأهلي المصري يانغ أفريكانز التنزاني في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وفي دوري أدنوك يلعب خورفكان ضد شباب الأهلي، والوصل أمام الشارقة.
كما يشهد الدوري الفرنسي قمة بين بين موناكو وباريس سان جيرمان.
ويلعب بايرن ميونخ في الجولة 24 من الدوري الألماني، أمام فرايبورغ
وتنطلق أيضًا يوم الجمعة منافسات الجولة 27 من الدوريين الإسباني والإيطالي.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها:
الدوري السعودي:
الهلال - الاتحاد 20:00 SSC SPORT 1 SD
دوري أدنوك:
شباب الاهلي دبي – خورفكان 16.35 أبوظبي الرياضية HD 1
الوصل – الشارقة 19.15 أبوظبي الرياضية HD 1
الدوري الفرنسي:
موناكو - باريس سان جيرمان 23:00 beIN Sports HD 1
الدوري الألماني:
فرايبورغ - بايرن ميونخ 23:30 beIN Sports HD 5
دوري أبطال أفريقيا:
الأهلي - يانغ أفريكانز 19:00 beIN Sports HD 6