برشلونة يخطط لصفقة مدوية من بايرن ميونخ

كشف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع الألماني ليروي ساني من بايرن ميونخ.

وينتهي عقد ساني مع بايرن ميونخ، في يونيو 2025، ما يعني أن الصيف المقبل قد يكون حاسمًا في مستقبل اللاعب.

ومن المؤكد أن بايرن ميونخ سيحاول تجنب رحيل ساني مجانًا بعد عام علمًا بأنه دفع 49 مليون يورو للتعاقد معه من مانشستر سيتي صيف العام 2020.

وتشير تقارير إلى أن المفاوضات بين بايرن ميونخ وساني جارية، ما قد يقطع الطريق على برشلونة.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس قد تحدث بشكل موسع عن الوضع الاقتصادي لبرشلونة واعترف أن النادي الكتالوني كان في طريق عودته من "الفوضى المالية".

وأكد رئيس برشلونة خوان لابورتا نفس الأمر، وبالتالي فإن الانتقالات الكبيرة في الصيف ليست مستبعدة تمامًا.