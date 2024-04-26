برشلونة يخطط لصفقة مدوية من بايرن ميونخ
كشف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع الألماني ليروي ساني من بايرن ميونخ.
وينتهي عقد ساني مع بايرن ميونخ، في يونيو 2025، ما يعني أن الصيف المقبل قد يكون حاسمًا في مستقبل اللاعب.
ومن المؤكد أن بايرن ميونخ سيحاول تجنب رحيل ساني مجانًا بعد عام علمًا بأنه دفع 49 مليون يورو للتعاقد معه من مانشستر سيتي صيف العام 2020.
وتشير تقارير إلى أن المفاوضات بين بايرن ميونخ وساني جارية، ما قد يقطع الطريق على برشلونة.
وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس قد تحدث بشكل موسع عن الوضع الاقتصادي لبرشلونة واعترف أن النادي الكتالوني كان في طريق عودته من "الفوضى المالية".
وأكد رئيس برشلونة خوان لابورتا نفس الأمر، وبالتالي فإن الانتقالات الكبيرة في الصيف ليست مستبعدة تمامًا.
ومع احتمال أن تكون الميزانية داعمة لذلك، سيتطلع تشافي مدرب برشلونة إلى تعزيز بعض المراكز الرئيسة في الملعب، مع عدم استبعاد وصول لاعب جناح.
وكان ساني، البالغ من العمر 28 عامًا، عنصرًا أساسيًا لبايرن ميونخ في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.
وسجل ساني 9 أهداف، وصنع 13 في 39 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي في مختلف المسابقات.
وظهر ساني بشكل بارز كجناح أيمن في بايرن ميونخ، كما أن تعدد استخداماته يتناسب بشكل جيد مع خطط تشافي.
وبشكل عام لعب ساني مع بايرن ميونخ 172 مباراة سجل فيها 47 هدفًا، وصنع 50، علمًا بأنه سجل 39 هدفًا، وصنع 43 في 135 مباراة مع مانشستر سيتي.