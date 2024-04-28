ليفاندوفسكي يطالب بمنحه جائزة الكرة الذهبية لعام 2020

يبدو أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة لم ينس حلم التتويج بالكرة الذهبية، والتي كان الأقرب للحصول عليها في عام 2020، ولكن تم إلغاء منحها بسبب جائحة كورونا.

ويعد روبرت ليفاندوفسكي من أفضل اللاعبين في مركزه خلال السنوات الماضية، ولكنه فشل في قيادة البارسا لتحقيق أي لقب هذا الموسم.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "sportbild"، اليوم الأحد: "عشت أفضل سنوات مسيرتي في عامي 2020 و2021، أرسل لي صديق مؤخرًا إحصائيات بأنني سجلت 100 هدف في 85 مباراة".

وأضاف: "بالطبع، كنت أود الحصول على الكرة الذهبية في مرحلة ما، 2021 هي سنة ليونيل ميسي، لكن لقد قرأت أن هناك شائعات بشأن إمكانية منح جائزة الكرة الذهبية عن عام 2020، كان هذا العام رائعًا بالنسبة لي كما قلت، كنت في أعلى مستوى، وفزنا بكل شيء، إذا حصلت على جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 الآن بعد 4 سنوات، فمن المؤكد أنني لن أشعر بالإهانة. سيكون ذلك شرفًا عظيمًا وسأقبل الجائزة".