ترتيب الدوري الألماني.. كين يحقق رقما قياسيا في فوز بايرن على دارمشتاد

سجل هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، هدفه 31 في رقم قياسي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وأضاف جمال موسيالا ثنائية في فوز ساحق (5-2) لحامل اللقب على دارمشتاد، اليوم السبت.

وهز كين الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليجعل النتيجة 2-1 ويرفع رصيده من الأهداف إلى 31 في أكبر حصيلة تهديفية للاعب في موسمه الأول بالدوري الألماني، قبل أن يضيف موسيالا هدفه الثاني في المباراة.

كما أنه أفضل سجل تهديفي لكين في الدوري.