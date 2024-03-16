ترتيب الدوري الألماني.. كين يحقق رقما قياسيا في فوز بايرن على دارمشتاد
سجل هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، هدفه 31 في رقم قياسي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وأضاف جمال موسيالا ثنائية في فوز ساحق (5-2) لحامل اللقب على دارمشتاد، اليوم السبت.
وهز كين الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليجعل النتيجة 2-1 ويرفع رصيده من الأهداف إلى 31 في أكبر حصيلة تهديفية للاعب في موسمه الأول بالدوري الألماني، قبل أن يضيف موسيالا هدفه الثاني في المباراة.
كما أنه أفضل سجل تهديفي لكين في الدوري.
وأضاف البديل سيرج غنابري الهدف الرابع في الدقيقة 74 وسجل ماتيس تيل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني قبل أن يسجل أوسكار فيلهلمسون الهدف الثاني لصالح دارمشتاد الذي كان قد افتتح التسجيل بهدف سجله تيم سكاركه في الدقيقة 28.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد بايرن إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف باير ليفركوزن الذي يحل ضيفا على فرايبورغ، غدا الأحد.