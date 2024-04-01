بعد اكتشافه.. عقوبة "جاسوس" غرفة ملابس الزمالك

كشف مصدر خاص عن العقوبة التي فرضها مسؤولو نادي الزمالك على سيد عبد الله "نيمار"، لاعب الفريق الأبيض، بعد اتهامه بالوقوف وراء تسريب تشكيل الفريق لوسائل الإعلام.

وقال المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، اليوم الإثنين، إن "عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، قرر خصم 200 ألف جنيه من سيد عبد الله نيمار، لاعب الفريق، بسبب تسريب تشكيل الفريق لوسائل الإعلام".

وأضاف: "عبد الواحد السيد تأكد من أن نيمار هو من يقوم بتسريب تشكيل الفريق للإعلام قبل المباراة بيوم".

وتابع: "غوميز، مدرب الزمالك، استبعد اللاعب من مباراة مودرن فيوتشر، التي جمعت الفريقين، مساء الأحد بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف بسبب ما فعله اللاعب".