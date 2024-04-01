بعد اكتشافه.. عقوبة "جاسوس" غرفة ملابس الزمالك
كشف مصدر خاص عن العقوبة التي فرضها مسؤولو نادي الزمالك على سيد عبد الله "نيمار"، لاعب الفريق الأبيض، بعد اتهامه بالوقوف وراء تسريب تشكيل الفريق لوسائل الإعلام.
وقال المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، اليوم الإثنين، إن "عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، قرر خصم 200 ألف جنيه من سيد عبد الله نيمار، لاعب الفريق، بسبب تسريب تشكيل الفريق لوسائل الإعلام".
وأضاف: "عبد الواحد السيد تأكد من أن نيمار هو من يقوم بتسريب تشكيل الفريق للإعلام قبل المباراة بيوم".
وتابع: "غوميز، مدرب الزمالك، استبعد اللاعب من مباراة مودرن فيوتشر، التي جمعت الفريقين، مساء الأحد بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف بسبب ما فعله اللاعب".
وأشار المصدر إلى أن "عبد الواحد السيد اعتمد الغرامة من مجلس إدارة الزمالك، وتم إبلاغ اللاعب بشكل رسمي".
وأوضح أن مدير الكرة بالفريق هدد اللاعب برحيله عن الفريق والتجميد، حال تكرار هذا الفعل مرة أخرى.
ويلاقي الزمالك في مباراته المقبلة مواطنه مودرن فيوتشر، يوم الأحد 7 إبريل الجاري، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يذكر أن الزمالك قد سبق له الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه في عام 2019 بعد تفوقه على نهضة بركان المغربي.