ريال مدريد يحقق رقما قياسيا بسبب مواجهة مانشستر سيتي
بدأ ريال مدريد الاستعداد لاستضافة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووفقا لصحيفة "ماركا"، فقد تم بيع تذاكر المباراة التي من المقرر أن يستضيفها ملعب سانتياغو برنابيو أمام مانشستر سيتي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية بيع جميع تذاكر المباراة قبل فتح الموعد النهائي لعامة الناس المقرر يوم الإثنين.
وذكرت أن الحصول على تذكرة لمشاهدة ريال مدريد على ملعبه أصبح مهمة مستحيلة إذا لم يكن الشخص عضوًا أو مشتركًا في الميرنغي.
وحصل المشتركون وحاملو التذاكر الموسمية، والأعضاء وحاملو بطاقة مدريد المميزة على ما يقرب من 75.000 تذكرة متاحة للمباراة، بالإضافة إلى 3800 تذكرة متاحة لمانشستر سيتي.
وأكدت "ماركا" أن هذا رقما قياسيًّا لملعب سانتياغو برنابيو الجديد، والذي سجل حتى الآن أفضل حضور جماهيري في الديربي أمام أتلتيكو مدريد بحضور 76.732 متفرجًا.
وتشير التقديرات إلى أن الملعب سيصل إلى 80 ألف متفرج عند اكتماله بالكامل.
ولم تكن أسعار المباراة، التي تتراوح بين 88 و312 يورو للأعضاء، عائقًا أمام المشجعين لملء ملعب سانتياغو برنابيو.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ثلاث مباريات فقط في بداية الموسم كان الحضور أقل من 70 ألف متفرج في سانتياغو برنابيو.
ويستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي يوم 9 أبريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على ملعب الاتحاد.
كما يستضيف سانتياغو برنابيو مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 21 أبريل، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.