ريال مدريد يحقق رقما قياسيا بسبب مواجهة مانشستر سيتي

وأكدت "ماركا" أن هذا رقما قياسيًّا لملعب سانتياغو برنابيو الجديد، والذي سجل حتى الآن أفضل حضور جماهيري في الديربي أمام أتلتيكو مدريد بحضور 76.732 متفرجًا.

وتشير التقديرات إلى أن الملعب سيصل إلى 80 ألف متفرج عند اكتماله بالكامل.

ولم تكن أسعار المباراة، التي تتراوح بين 88 و312 يورو للأعضاء، عائقًا أمام المشجعين لملء ملعب سانتياغو برنابيو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ثلاث مباريات فقط في بداية الموسم كان الحضور أقل من 70 ألف متفرج في سانتياغو برنابيو.

ويستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي يوم 9 أبريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على ملعب الاتحاد.

كما يستضيف سانتياغو برنابيو مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 21 أبريل، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.