صدمة لجمهور النصر السعودي حول صفقة رودريغو

نفت تقارير إخبارية مقربة من نادي النصر الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة عن وجود اتصالات بين مسؤولي النادي والنجم البرازيلي لريال مدريد رودريغو جويس بهدف التعاقد معه في الموسم المقبل.

وكشف مصدر مقرب من نادي النصر أن خبر المفاوضات بين إدارة النادي والنجم البرازيلي البالغ من العمر 23 عامًا، لا تعدو أن تكون أخبارًا غير صحيحة، وأن اللاعب لا يوجد ضمن قائمة تعاقدات وصيف بطل دوري المحترفين السعودي لموسم 2024 ـ 2025.

وقال الإعلامي علي العنزي، المقرب من نادي النصر إن أخبار مفاوضات النصر مع رودريغو زائفة وغير حقيقية.