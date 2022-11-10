السعودية تتعادل أمام بنما في استعداداتها لكأس العالم 2022 (فيديو)

وواجه المنتخب السعودي الإكوادور وأمريكا في معسكر شهر سبتمبر الماضي بإسبانيا أيضًا وخرج اللقاءان بالتعادل دون أهداف.

ولعب الأخضر السعودي 3 وديات في شهر أكتوبر الماضي بمعسكره في الإمارات أمام مقدونيا وفاز بنتيجة 1-0 ثم تعادل مع ألبانيا بنتيجة 1-1 وهندوراس دون أهداف.

وواصل الأخضر ودياته بالفوز على آيسلندا يوم الأحد الماضي بنتيجة 1-0 ثم يختتم تجاربه الودية ضد كرواتيا يوم الأربعاء المقبل بالسعودية.

ويخوض منتخب السعودية غمار المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022 برفقة الأرجنتين والمكسيك وبولندا.