السعودية تتعادل أمام بنما في استعداداتها لكأس العالم 2022 (فيديو)
تعادل المنتخب السعودي، مع نظيره بنما، بهدف لكل منهما في المباراة الودية التحضيرية للأخضر في معسكر أبو ظبي، استعدادًا لكأس العالم 2022.
تقدم إسماعيل دياز لمنتخب بنما بالدقيقة 8، وتعادل هيثم عسيري للأخضر السعودي بالدقيقة 38.
ولم يشهد الشوط الثاني أي جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وواجه المنتخب السعودي الإكوادور وأمريكا في معسكر شهر سبتمبر الماضي بإسبانيا أيضًا وخرج اللقاءان بالتعادل دون أهداف.
ولعب الأخضر السعودي 3 وديات في شهر أكتوبر الماضي بمعسكره في الإمارات أمام مقدونيا وفاز بنتيجة 1-0 ثم تعادل مع ألبانيا بنتيجة 1-1 وهندوراس دون أهداف.
وواصل الأخضر ودياته بالفوز على آيسلندا يوم الأحد الماضي بنتيجة 1-0 ثم يختتم تجاربه الودية ضد كرواتيا يوم الأربعاء المقبل بالسعودية.
ويخوض منتخب السعودية غمار المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022 برفقة الأرجنتين والمكسيك وبولندا.