أمام المصنف 176.. ألكاراز يمرّ بجانب خروج مدوٍّ من رولان غاروس

عانى لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز كثيرًا قبل أن يتأهل إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة بعد أن تراجع مستواه بصورة واضحة في منتصف المباراة أمام الهولندي ياسبر دي يونج قبل أن يفوز 6-3 و6-4 و2-6 و6-2، اليوم الأربعاء، لحساب الدور الثاني من البطولة التي تستمر حتى 9 يونيو المقبل.

وكان على المصنف الثالث في البطولة العمل بأقصى قوة ليتقدم بمجموعتين بملعب فيليب شاترييه لكن دي يونج المصنف 176 على العالم رفض الاستسلام ومدد المباراة بعدما تعثر ألكاراز في المجموعة الثالثة.

واستمرت معاناة ألكاراز، الذي تزايدت أخطاؤه، في أول 4 أشواط من المجموعة الرابعة والتي شهدت جميعها كسر الإرسال، وشعر الإسباني (21 عامًا) بالإحباط بشكل متزايد على أرض الملعب.

واستعاد ألكاراز السيطرة في الوقت المناسب ليحافظ على إرساله ويتقدم 3-2 وكسر إرسال دي يونج في الشوط التالي ليبدأ منافسه العنيد في التراجع أخيرا.

وشعر الإسباني ببعض الارتياح مع تقدمه نحو الفوز ولعب دي يونج ضربة أمامية في الشبكة بعد ما يزيد قليلاً على 3 ساعات لينهي المباراة المثيرة.

ووصل ألكاراز إلى باريس دون خوض أي بطولات منذ خسارته في دور الثمانية في مدريد قبل شهر بسبب مشكلة عضلية في ذراعه.

ولم يوقفه ذلك عن تجاوز جيه جيه وولف في الدور الأول، لكن مواجهة دي يونج القادم من التصفيات والذي فاز على البريطاني جاك دريبر في الدور الأول، كانت أصعب.

ورغم الفارق في التصنيف بين اللاعبين، كان دي يونج ندًا للاعب الإسباني في كثير من الأحيان وقدم بعض اللمسات الرائعة خاصة في المجموعة الثالثة.