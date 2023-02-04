تياغو نيفيز لا يستبعد فوز الهلال على فلامنغو حال مواجهتهما في كأس العالم للأندية
تحدث البرازيلي تياغو نيفيز لاعب الهلال السعودي السابق عن مصير ناديه السابق خلال مشاركته في منافسات كأس العالم للأندية، والمقامة في المغرب.
ويستهل الهلال مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في دور ربع نهائي المسابقة.
وقال تياغو نيفيز: "أتوقع مواجهة الهلال ضد فلامنغو في المونديال، وأتوقع أن تكون أقوى مما كانت عليه في 2019".
وفي كأس العالم للأندية 2019 فاز فلامنغو 3/1 على الهلال في نصف النهائي قبل أن يخسر النادي البرازيلي أمام ليفربول 0/1 في النهائي.
وأضاف مهاجم الهلال السابق: "الهلال يعيش لحظة أخرى خلال هذه المنافسات، فإذا تأهل (على حساب الوداد) أعتقد أنها ستكون مباراة مختلفة تماما أمام فلامنغو".
وأتم: "المباراة ستكون مختلفة رغم أن فلامنغو يظل المرشح الأوفر حظا لامتلاكه لاعبين ممتازين، لكن الهلال أيضا أصبح أقوى مما كان عليه في 2019.
وأشار نيفيز إلى أن الهلال الآن يتميز بأداء فني عالٍ؛ خاصة مع وجود 7 أجانب في الفريق، بينما في عام 2019 استطاع فقط تسجيل 3 لاعبين.
وأوضح: "الوقت الحالي هو منتصف الموسم في الدوري السعودي والهلال يتمتع باستقرار فني على عكس فلامنغو حيث هناك مدرب جديد وبداية موسم".
وعن طموح الهلال خلال فترة تواجده فيه قال نيفيز: "لطالما كان تركيز الهلال على دوري أبطال آسيا، لم يفوزوا بدوري أبطال آسيا لفترة طويلة (في ذلك الوقت) وقاموا بعمل مشروع بحثا عن التوسع الرياضي في القارة".
وأضاف: طبعا كأس العالم للأندية مهم بالنسبة لهم، لكنه دائما نتيجة، الهلال هو النادي الذي يفكر دائما في المستقبل".
وأتم: "كانت هناك العديد من اللحظات التي لا تنسى، كان وصولي شيئًا لا يصدق، لقد احتضنني المشجعون منذ البداية، حملت زوجتي مع طفلينا خلال رحلاتي إلى السعودية".
وواصل اللاعب البرازيلي: "وداعي في المرة الثانية كان أيضًا رائعًا، كان شيئا من فيلم، كانت آخر مباراة لي مع النادي في نهائي كأس الملك. لذلك كانت بالفعل مباراة خاصة. لحسن الحظ كنا أبطالًا، أتذكر كأنها كانت بالأمس، بكيت وتأثرت كثيرا بالحفلة التي أقيمت في الملعب ولكل ما أحاط بهذا القرار، شعور لا يصدق".
ولعب نينفيز للهلال بين يوليو 2009 ويناير 2011، وبين ديسمبر 2011 ويناير 2012، وبين يوليو 2013 ويوليو 2015، وفاز تياغو نيفيز بـ4 ألقاب مع الهلال بواقع لقبين في الدوري السعودي ولقبين في كأس خادم الحرمين الشريفين (ألغيت).
ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر.