تياغو نيفيز لا يستبعد فوز الهلال على فلامنغو حال مواجهتهما في كأس العالم للأندية

تحدث البرازيلي تياغو نيفيز لاعب الهلال السعودي السابق عن مصير ناديه السابق خلال مشاركته في منافسات كأس العالم للأندية، والمقامة في المغرب.

ويستهل الهلال مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في دور ربع نهائي المسابقة.

وقال تياغو نيفيز: "أتوقع مواجهة الهلال ضد فلامنغو في المونديال، وأتوقع أن تكون أقوى مما كانت عليه في 2019".

وفي كأس العالم للأندية 2019 فاز فلامنغو 3/1 على الهلال في نصف النهائي قبل أن يخسر النادي البرازيلي أمام ليفربول 0/1 في النهائي.