محمد صلاح ينفعل على حكم مباراة مصر وغانا (فيديو)
انفعل محمد صلاح نجم منتخب مصر، على الجابوني بيير أتشو حكم مباراة فريقه ضد غانا، في كأس أمم أفريقيا 2023.
ويلعب منتخب مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا في اللقاء المصيري بين المنتخبين.
وفي الدقيقة 20 قام مدافع غانا بتدخل قوي مع عمر مرموش، ثم اصطدم زميله بمحمد صلاح، ولكن الحكم بيير أتشو قرر احتساب ضربة حرة ضد المنتخب المصري.
وانفعل محمد صلاح بشدة على الحكم ودخل في مشادة كلامية معه، وطالبه باحتساب ركلة جزاء بدلاً من ضربة حرة ضد منتخب بلاده.
وقام الحكم بتحذير محمد صلاح من تكرار انفعاله، وطالبه بالهدوء.
يذكر أن روي فيتوريا مدرب مصر بين أنه يجب الابتعاد عن الأخطاء التي وقع فيها المنتخب في التعادل مع موزامبيق قبل مواجهة غانا في الجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، اليوم الخميس.
وفرَّطت مصر في تقدمها وواجهت شبح الخسارة لأول مرة أمام المنتخب الذي يتأخر عنها بفارق 78 مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قبل أن تتعادل 2-2 بركلة جزاء قرب النهاية من القائد محمد صلاح.
وتعرضت غانا، بطلة أفريقيا 4 مرات، لصدمة بالخسارة 2-1 أمام الرأس الأخضر التي تظهر في النهائيات للمرة الرابعة والثانية تواليًا.