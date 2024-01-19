محمد صلاح ينفعل على حكم مباراة مصر وغانا (فيديو)

ويلعب منتخب مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا في اللقاء المصيري بين المنتخبين.

وفي الدقيقة 20 قام مدافع غانا بتدخل قوي مع عمر مرموش، ثم اصطدم زميله بمحمد صلاح، ولكن الحكم بيير أتشو قرر احتساب ضربة حرة ضد المنتخب المصري.

وانفعل محمد صلاح بشدة على الحكم ودخل في مشادة كلامية معه، وطالبه باحتساب ركلة جزاء بدلاً من ضربة حرة ضد منتخب بلاده.

وقام الحكم بتحذير محمد صلاح من تكرار انفعاله، وطالبه بالهدوء.