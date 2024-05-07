جيرونا يساعد برشلونة للتخلص من لاعبين اثنين

أفرز الفوز المستحق لنادي جيرونا على منافسه على المركز الثاني للدوري الإسباني برشلونة، الكثير من المستجدات داخل الفريق الكتالوني الذي أصبح مهددا بعدم خوض مسابقة السوبر الإسباني للعام المقبل، فيما لا يزال الفريق ساعيا للتخلص من عدة لاعبين مع اقتراب نهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير إخبارية إسبانية أن جيرونا، الذي كرر فوزه على البارسا (4 ـ 2 ) السبت ضمن الجولة 30 من الليغا، وانتزع منه المركز الثاني برصيد 74 نقطة، مستعد لضم لاعب محور الدفاع، إريك غارسيا، المعار من برشلونة، وذلك وفق رغبة مدربه ميغيل سانشيز.

كما يرغب النادي الذي ضمن التأهل لدوري أبطال اوروبا للمرة الأولى في تاريخه، في استعادة لاعبه أوريول روميو، من النادي الكتالوني أيضا.