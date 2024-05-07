جيرونا يساعد برشلونة للتخلص من لاعبين اثنين
أفرز الفوز المستحق لنادي جيرونا على منافسه على المركز الثاني للدوري الإسباني برشلونة، الكثير من المستجدات داخل الفريق الكتالوني الذي أصبح مهددا بعدم خوض مسابقة السوبر الإسباني للعام المقبل، فيما لا يزال الفريق ساعيا للتخلص من عدة لاعبين مع اقتراب نهاية الموسم الجاري.
وذكرت تقارير إخبارية إسبانية أن جيرونا، الذي كرر فوزه على البارسا (4 ـ 2 ) السبت ضمن الجولة 30 من الليغا، وانتزع منه المركز الثاني برصيد 74 نقطة، مستعد لضم لاعب محور الدفاع، إريك غارسيا، المعار من برشلونة، وذلك وفق رغبة مدربه ميغيل سانشيز.
كما يرغب النادي الذي ضمن التأهل لدوري أبطال اوروبا للمرة الأولى في تاريخه، في استعادة لاعبه أوريول روميو، من النادي الكتالوني أيضا.
وقال مدرب جيرونا، ميشيل سانشيز في تصريحات إعلامية عقب الفوز على برشلونة: ""أريد أن أكون على غاية من الوضوح، أريد عودة إريك غارسيا وأوريول روميو في الميركاتو الصيفي القادم." وذلك في إشارة واضحة على أن نادي جيرونا يرغب في تعزيز صفوفه بلاعبين جديدين وتخليص البارسا من بعض العناصر التي لن تحظى باهتمام المدرب تشافي هيرنانديز.
وكان أوريول روميو (32 عاما) انضم إلى جيرونا في 2022، قادما من ساوثامبتون الإنجليزي، وبعد موسم واحد مع النادي، قرر العودة لفريقه الأم برشلونة، لكن المدرب ميشيل أبدى رغبة جادة في أن يكرر اللاعب تجربته مع جيرونا.
أما بخصوص إريك غارسيا (23 عاما) فقد انضم لجيرونا بداية الموسم الجاري قادما من برشلونة على سبيل الإعارة، ما يعني أنه سيعود إلى "كامب نو" في يوليو المقبل، لكن رغبة ميشيل سانشيز في بقائه لموسم إضافي على الأقل قد تقلب الأمور تماما بالنسبة إلى لاعب خط الدفاع.
يشار إلى أن إدارة جيرونا ستبدأ في يونيو المقبل التفاوض مع عدة لاعبين لتقوية الفريق الحالي الذي سيكون أمام تحد جديد عندما يخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ تأسيسه.