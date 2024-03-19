رسالة تحد من لامين يامال لمبابي
ينتظر النجم الإسباني يامين لامال نجم نادي برشلونة، قدوم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، موجهًا له رسالة تحدي.
وذكر العديد من التقارير أن مبابي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد مجانًا بداية من الموسم المقبل.
مع تعادل برشلونة مع باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سيحصل يامال على فرصة لمواجهة أحد أفضل المهاجمين في اللعبة وهو كيليان مبابي.
واعترف الشاب البالغ من العمر 16 عامًا بأنه يتطلع إلى هذه المناسبة "للاستمتاع ورؤية ما سيحدث".
وقال لامين يامال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: " الجميع يعرف ما هو عليه. إنه لاعب لا يصدق مبابي لاعب مذهل. علينا أن نستمتع ونرى ما سيحدث عندما نواجهه".
وحول ما إذا كان فكر في مستقبله وما زال أمامه ما يقرب من 20 عامًا من حياته الكروية، قال يامال:"نعم، لقد فكرت في ذلك. أتوقف وأقول، ماذا سأفعل عندما أبلغ من العمر 26 عامًا وأظل في القمة لمدة عشر سنوات؟".