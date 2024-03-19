رسالة تحد من لامين يامال لمبابي

وذكر العديد من التقارير أن مبابي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد مجانًا بداية من الموسم المقبل.

مع تعادل برشلونة مع باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سيحصل يامال على فرصة لمواجهة أحد أفضل المهاجمين في اللعبة وهو كيليان مبابي.

واعترف الشاب البالغ من العمر 16 عامًا بأنه يتطلع إلى هذه المناسبة "للاستمتاع ورؤية ما سيحدث".

وقال لامين يامال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: " الجميع يعرف ما هو عليه. إنه لاعب لا يصدق مبابي لاعب مذهل. علينا أن نستمتع ونرى ما سيحدث عندما نواجهه".