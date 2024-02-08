مفاجأة ظهور "أندرتيكر" تذهل رونالدو قبل الديربي (فيديو)

وتُختتم مباريات كأس موسم الرياض 2024، بمواجهة ديربي كبيرة بين الهلال والنصر، مساء اليوم الخميس، بعد نهاية مباريات فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وخلال الاستعداد لانطلاق المباراة، تم إطفاء أنوار الملعب، وفجأة دخل المصارع الأمريكي الأسطوري إلى "المملكة أرينا" على طريقة مباريات المصارعة.

وقام أندرتيكر بالكشف عن مجسم كأس موسم الرياض، وسط صيحات وهتافات الجماهير المتواجدة.

وظهرت المفاجأة على وجه رونالدو قائد النصر لحظة ظهور أندرتيكر حيث ابتسم للحظات.