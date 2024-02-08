مفاجأة ظهور "أندرتيكر" تذهل رونالدو قبل الديربي (فيديو)
افتتح المصارع الأمريكي الشهير أندرتيكر، المباراة الختامية لموسم الرياض بين الهلال والنصر، في مفاجأة للمتابعين والمشاهدين، حيث لم يتم الإعلان عن تواجد نجم (WWE) في المباراة.
وتُختتم مباريات كأس موسم الرياض 2024، بمواجهة ديربي كبيرة بين الهلال والنصر، مساء اليوم الخميس، بعد نهاية مباريات فريق إنتر ميامي الأمريكي.
وخلال الاستعداد لانطلاق المباراة، تم إطفاء أنوار الملعب، وفجأة دخل المصارع الأمريكي الأسطوري إلى "المملكة أرينا" على طريقة مباريات المصارعة.
وقام أندرتيكر بالكشف عن مجسم كأس موسم الرياض، وسط صيحات وهتافات الجماهير المتواجدة.
وظهرت المفاجأة على وجه رونالدو قائد النصر لحظة ظهور أندرتيكر حيث ابتسم للحظات.
ويستضيف ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية، مباراة الهلال والنصر في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات كأس موسم الرياض 2024.
وفي المباراتين السابقتين كان إنتر ميامي قد خسر المباراة الأولى أمام الهلال السعودي 3-4، فيما اكتسح النصر السعودي فريق إنتر ميامي الأمريكي 6 – صفر.
ويتصدر النصر كأس موسم الرياض بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن غريمه الهلال، وسيتواجهان، اليوم، لتحديد البطل.