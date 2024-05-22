ليفاندوفسكي يكشف طريقة برشلونة للتغلب على ريال مدريد في وجود مبابي

كشف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، عن الطريقة التي سيتبعها فريقه الموسم المقبل ضد ريال مدريد بعد انضمام الفرنسي كيليان مبابي المتوقع أن يحدث في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتحدثت جميع التقارير عن اقتراب مبابي، الذي أعلن رحيله رسميا عن باريس سان جيرمان، من ارتداء قميص "الميرنغي" الموسم المقبل، ما سيمنح الفريق تشكيلة قوية للغاية.

وقال النجم البولندي في تصريحات أبرزتها الصحافة الإسبانية، اليوم الأربعاء: "مبابي لا يخيفنا، بالتأكيد هو لاعب مذهل وإذا انضم إلى ريال مدريد فسيكونون فريقًا قويًّا جدًّا، لكن يجب أن تكون عقلية الفريق هي أنه بغض النظر عن مدى جودة لاعبي الخصم، إذا لعبنا كفريق واحد وعملنا معًا، يمكننا التغلب عليهم".