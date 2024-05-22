ليفاندوفسكي يكشف طريقة برشلونة للتغلب على ريال مدريد في وجود مبابي
كشف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، عن الطريقة التي سيتبعها فريقه الموسم المقبل ضد ريال مدريد بعد انضمام الفرنسي كيليان مبابي المتوقع أن يحدث في الميركاتو الصيفي المقبل.
وتحدثت جميع التقارير عن اقتراب مبابي، الذي أعلن رحيله رسميا عن باريس سان جيرمان، من ارتداء قميص "الميرنغي" الموسم المقبل، ما سيمنح الفريق تشكيلة قوية للغاية.
وقال النجم البولندي في تصريحات أبرزتها الصحافة الإسبانية، اليوم الأربعاء: "مبابي لا يخيفنا، بالتأكيد هو لاعب مذهل وإذا انضم إلى ريال مدريد فسيكونون فريقًا قويًّا جدًّا، لكن يجب أن تكون عقلية الفريق هي أنه بغض النظر عن مدى جودة لاعبي الخصم، إذا لعبنا كفريق واحد وعملنا معًا، يمكننا التغلب عليهم".
وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين منذ المباراة الأولى والدقائق الأولى لأن ريال مدريد سيحتاج بالتأكيد إلى الوقت، لن يلعبوا بشكل جيد في البداية وسيخسرون النقاط، وعلينا أن نستغل ذلك، ليس للحاق بهم ولكن لنكون متقدمين عليهم كما كان الحال قبل موسمين، حيث كانت هناك مباريات لم نتمكن من الفوز بها ولكننا لم نخسر".
كما تحدث ليفاندوفسكي عن موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحا: "الأمر واضح جدًّا بالنسبة لي، أريد البقاء والفوز بأشياء كثير مع برشلونة، أنا أعشق هذا النادي وأحمله في قلبي، أنا في حالة فنية وبدنية جيدة، يمكنني اللعب على أعلى مستوى لمدة عامين آخرين على الأقل، ولو شعرت بأنني لست على ما يُرام سأكون أول من يخرج ليقول ذلك".
يُذكر أن صاحب الـ35 عاما نجح في تسجيل 25 هدفًا، وصنع 9 في 48 مباراة بقميص برشلونة خلال موسم 2023/2024.