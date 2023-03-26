احتفالية مزدوجة من كريستيانو رونالدو بهدفه في لوكسمبورغ (شاهد)
احتفل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، بطريقة مزدوجة، عقب إحراز هدف منتخب بلاده الأول في شباك لوكسمبورغ، خلال مباراة الفريقين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
ويلعب منتخب البرتغال ضد لوكسمبورغ ضمن المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024، والتي تستضيفها ألمانيا.
وأحرز رونالدو هدف البرتغال الأول في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، ليحتفل بطريقة مزدوجة بهذا الهدف.
الطريقة الأولى هو احتفاله الشهير "suiii"، ثم قام بعمل احتفال آخر وهو احتفال النوم.
كما أحرز رونالدو الهدف الثاني لمنتخب البرتغال في الدقيقة 31.
وتتصدر البرتغال مجموعتها في تصفيات يورو 2024، التي تضم إلى جانبها منتخبات لوكسمبورغ، البوسنة والهرسك، آيسلندا، وليشتنشتاين، وسلوفاكيا.
وجمع منتخب البرتغال 3 نقاط من فوزه على ليشتنشتاين 4/0 الأسبوع المنصرم ليعتلوا صدارة المجموعة العاشرة.
بينما حصد منتخب لوكسمبورغ نقطة واحدة من تعادله مع سلوفاكيا.