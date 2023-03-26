احتفالية مزدوجة من كريستيانو رونالدو بهدفه في لوكسمبورغ (شاهد)

ويلعب منتخب البرتغال ضد لوكسمبورغ ضمن المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024، والتي تستضيفها ألمانيا.

وأحرز رونالدو هدف البرتغال الأول في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، ليحتفل بطريقة مزدوجة بهذا الهدف.

الطريقة الأولى هو احتفاله الشهير "suiii"، ثم قام بعمل احتفال آخر وهو احتفال النوم.

كما أحرز رونالدو الهدف الثاني لمنتخب البرتغال في الدقيقة 31.