لاوتارو مارتينيز يُهدي إنتر ميلان لقب كأس إيطاليا على حساب فيورنتينا
تُوج إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على فيورنتينا 2 -1، يوم الأربعاء، في المباراة النهائية للبطولة والتي استضافها الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما.
تقدم فيورنتينا بعد 3 دقائق من البداية عندما أرسل جوناثان إيكون تمريرة عرضية حولها نيكو جونزاليس غير المراقب إلى الشباك.
وأدرك الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التعادل بتسديدة من زاوية ضيقة في الدقيقة 29 وأتبعها بتسديدة مباشرة من مدى قريب في المرمى بعدها بثماني دقائق.
ولم يهدد فيورنتينا مرمى إنتر في محاولة لإدراك التعادل وحافظ إنتر بأريحية على تقدمه ليحسم لقبه التاسع لكأس إيطاليا قبل خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا، الشهر المقبل، ضد مانشستر سيتي.
ونجح إنتر بخطف اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، والثانية على التوالي، حيث كان قد فاز بلقب نسخة، الموسم الماضي، على حساب يوفنتوس في النهائي.
وجاء الفوز بلقب كأس إيطاليا ليضع الفريق في حالة معنوية هائلة، وذلك في استعداداته لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم العاشر، من يونيو المقبل، في إسطنبول.