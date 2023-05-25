لاوتارو مارتينيز يُهدي إنتر ميلان لقب كأس إيطاليا على حساب فيورنتينا

تقدم فيورنتينا بعد 3 دقائق من البداية عندما أرسل جوناثان إيكون تمريرة عرضية حولها نيكو جونزاليس غير المراقب إلى الشباك.

وأدرك الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التعادل بتسديدة من زاوية ضيقة في الدقيقة 29 وأتبعها بتسديدة مباشرة من مدى قريب في المرمى بعدها بثماني دقائق.

ولم يهدد فيورنتينا مرمى إنتر في محاولة لإدراك التعادل وحافظ إنتر بأريحية على تقدمه ليحسم لقبه التاسع لكأس إيطاليا قبل خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا، الشهر المقبل، ضد مانشستر سيتي.