غوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي
حسم الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، موقفه النهائي من البقاء مع الفريق في الموسم المقبل.
وينتهي عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي في الـ30 من يونيو 2025، ليكمل عامه التاسع مع الفريق الإنجليزي الذي بدأ قيادته في صيف 2016.
وينافس غوارديولا مع فريقه على لقبين في المرحلة الأخيرة من الموسم، وهما: الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.
واليوم، إذا فاز مانشستر سيتي على وست هام في ملعب "الاتحاد" سيتوج رسميًّا بلقب الدوري الإنجليزي بصرف النظر عن نتيجة منافسه آرسنال أمام إيفرتون.
ونشر الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الأحد، تصريحات مقتضبة للمدرب الإسباني عبر حسابه بمنصة "إكس"، قال فيها: "نعم، سأبقى مدربًا لمانشستر سيتي الموسم المقبل".
وأضاف: "أنا مرتبط بعقد مع النادي حتى 2025، وخطتي هي الاستمرار في الموسم المقبل، لا يوجد خيار آخر".
وعن صفقات الموسم المقبل، أجاب: "لا أعرف، علينا أن ننهي هذا الموسم بشكل جيد، في بعض الأحيان تتخذ القرارات اعتمادًا على ما أنهيت عليه الموسم".
وذكرت تقارير سابقًا أن "هناك تجاهًا قويًّا داخل مانشستر سيتي إلى انتهاء العلاقة مع المدرب الإسباني"، لكنه لفت إلى أن ذلك سيكون بنهاية الموسم المقبل.