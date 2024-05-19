غوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

حسم الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، موقفه النهائي من البقاء مع الفريق في الموسم المقبل.

وينتهي عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي في الـ30 من يونيو 2025، ليكمل عامه التاسع مع الفريق الإنجليزي الذي بدأ قيادته في صيف 2016.

وينافس غوارديولا مع فريقه على لقبين في المرحلة الأخيرة من الموسم، وهما: الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

واليوم، إذا فاز مانشستر سيتي على وست هام في ملعب "الاتحاد" سيتوج رسميًّا بلقب الدوري الإنجليزي بصرف النظر عن نتيجة منافسه آرسنال أمام إيفرتون.