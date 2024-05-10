أموال بيلينغهام.. كم سيدفع ريال مدريد لدورتموند إذا فاز بدوري الأبطال؟

وسيلتقي ريال مدريد وبروسيا دورتموند على ملعب "ويمبلي" في نهائي دوري الأبطال يوم 1 يونيو المقبل.

في صيف عام 2022، توجه هالاند إلى إنجلترا للانضمام إلى مانشستر سيتي والمشاركة في تتويج الـ"سيتيزنس" باللقب القاري في عام 2023. وبعد اثني عشر شهرًا، وبسعر مرتفع (103 ملايين يورو، بالإضافة إلى 31 مليون يورو مكافأة)، وقع بيلينغهام مع ريال مدريد الذي سيواجه دورتموند في النهائي.

وراجت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد سيدفع 25 مليون يورو لدورتموند مكافأة بيلينغهام، إلا أن شبة "سكاي سبورتس" نفت هذه الأخبار.

ونشرت الشبكة تقريرًا ذكرت فيه التفاصيل المالية كاملة لصفقة بيلينغهام، وأكدت أنها تضمنت حوالي 32 مليون يورو من الإضافات والمكافآت، فبعض البنود تتعلق بمكافآت إضافية للفوز بلقب الدوري الإسباني والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما تضمنت الصفقة أيضًا مكافأة إضافية في حالة فوزه به.

وسيحصل دورتموند على 5 ملايين يورو إضافية من ريال مدريد، إذا توج بيلينغهام مع الفريق باللقب.

وإذا تواجد بيلينغهام بفريق الموسم في دوري أبطال أوروبا، سيحصل دورتموند على مليوني يورو أيضًا.