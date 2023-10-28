جيرونا يهزم سيلتا فيغو ويتصدر الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

وتغلب جيرونا على ضيفه سيلتافيغو بهدف دون مقابل في افتتاح مباريات الجولة 11 من مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخطف يانخيل هيريرا هدف الفوز لفريقه جيرونا بواسطة في الدقيقة 91 قبل انطلاق صافرة النهاية.

وأطلق هيريرا تسديدة منخفضة متقنة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليمنح جيرونا نقاط المباراة الثلاث.

جيرونا وهو مفاجأة الموسم حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام ريال مدريد كان في حاجة لنقطة واحدة فقط لتصدر المسابقة.