من حساب الاتحاد السعودي.. صورة تكشف الفارق الرهيب بين رونالدو ومحترفي الدوري



تداولت الجماهير السعودية صورة من حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، تكشف الفارق الرهيب بين مشاهدة فيديوهات اللاعبين المحترفين في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه في منصة "إكس"، صورة مجمعة لعدد من اللاعبين المحترفين لبيان نسب مشاهدات الفيديوهات الخاصة بهم، حيث كانت الفوارق شاسعة بين رونالدو وأقرب منافسيه.

وفي الصورة المتداولة يظهر عدد مشاهدات أحد فيديوهات رونالدو والذي يصل لما يقرب من 29 مليون مشاهدة فيما كان صاحب المركز الثاني ياسين بونو حارس الهلال والذي وصل لنحو 194 ألف مشاهدة وذلك في فيديو من مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الجمعة الماضي بين فريقه والنصر.

كما تم تداول مقطع فيديو آخر للقطة من مباراة النهائي، لكنها حصدت ما يقارب 40 ألف مشاهدة، لتحتل المركز الثالث في ترتيب المشاهدات على منصة إكس.