من حساب الاتحاد السعودي.. صورة تكشف الفارق الرهيب بين رونالدو ومحترفي الدوري
تداولت الجماهير السعودية صورة من حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، تكشف الفارق الرهيب بين مشاهدة فيديوهات اللاعبين المحترفين في مسابقة دوري روشن للمحترفين.
ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه في منصة "إكس"، صورة مجمعة لعدد من اللاعبين المحترفين لبيان نسب مشاهدات الفيديوهات الخاصة بهم، حيث كانت الفوارق شاسعة بين رونالدو وأقرب منافسيه.
وفي الصورة المتداولة يظهر عدد مشاهدات أحد فيديوهات رونالدو والذي يصل لما يقرب من 29 مليون مشاهدة فيما كان صاحب المركز الثاني ياسين بونو حارس الهلال والذي وصل لنحو 194 ألف مشاهدة وذلك في فيديو من مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الجمعة الماضي بين فريقه والنصر.
كما تم تداول مقطع فيديو آخر للقطة من مباراة النهائي، لكنها حصدت ما يقارب 40 ألف مشاهدة، لتحتل المركز الثالث في ترتيب المشاهدات على منصة إكس.
ويشار إلى أن إدارة نادي النصر تخطط للتخلص من أربعة محترفين على الأقل لإفساح المجال أمام تعاقدات جديدة على مستوى المحترفين، وذلك قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025
ويعد كل من السنغالي ساديو ماني والإسباني ايمريك لابورت والبرازيلي تاليسكا أقرب الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف النصر، حال استمرار المدرب لويس كاسترو .
وبالفعل أعلنت إدارة النادي عن رحيل الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا وعدم تجديد تعاقده ليكون هدف الفريق الأول هو التعاقد مع حارس مرمى جديد.
وأنهى النصر سباق دوري المحترفين السعودي في مركز الوصافة خلف البطل الهلال، كما بلغ نهائي كأس الملك قبل الخسارة يوم الجمعة الماضي في نهائي مثير بركلات الترجيح (5 ـ 4)، بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لمثله.