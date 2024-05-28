حقيقة رغبة رودريغو في الرحيل عن ريال مدريد

أحدث رودريغو، نجم ريال مدريد، ردة فعل غاضبة بين جمهور فريقه بعد تصريحاته لقناة "DAZN" قبل أيام من مواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام يوم السبت المقبل.

وجاء الغضب من جمهور ريال مدريد بسبب تصريحات رودريغو، التي بدا وكأنه يتحدث فيها عن قرب رحيله عن الميرنغي.

ووجهت المذيعة سؤالا إلى النجم البرازيلي بشأن رغبته في البقاء داخل ريال مدريد حتى الاعتزال، ليجيب: "لا يمكنك أن تعرف أبداً، لدي عقد هنا، لكن السنوات التي قضيتها هنا بالفعل كانت أفضل سنوات بالنسبة لي. أريد دائماً البقاء ولكن دعونا نرى".