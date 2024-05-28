حقيقة رغبة رودريغو في الرحيل عن ريال مدريد
أحدث رودريغو، نجم ريال مدريد، ردة فعل غاضبة بين جمهور فريقه بعد تصريحاته لقناة "DAZN" قبل أيام من مواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام يوم السبت المقبل.
وجاء الغضب من جمهور ريال مدريد بسبب تصريحات رودريغو، التي بدا وكأنه يتحدث فيها عن قرب رحيله عن الميرنغي.
ووجهت المذيعة سؤالا إلى النجم البرازيلي بشأن رغبته في البقاء داخل ريال مدريد حتى الاعتزال، ليجيب: "لا يمكنك أن تعرف أبداً، لدي عقد هنا، لكن السنوات التي قضيتها هنا بالفعل كانت أفضل سنوات بالنسبة لي. أريد دائماً البقاء ولكن دعونا نرى".
وعقب هذه التصريحات المثيرة للجدل انتقد الجمهور اللاعب، خاصة أنها تأتي قبل أيام من النهائي المنتظر، حيث يسعى الفريق لحصد لقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا.
وقام رودريغو بنفي هذه الشائعة، حيث قام بإعادة نشر تغريدة تنفي خلالها حاشية اللاعب البرازيلي أي تفكير في الرحيل عن ريال مدريد.
وأشارت إلى أنه يأمل في صنع التاريخ في ريال مدريد ولا يفكر في أي خيار آخر، لقد أخطأ رودريغو في توتره خلال لقائه مع قناة DAZN.
كما أوضح الإعلامي الرياضي بإذاعة "كادينا سير" إغناسيو ماركانو، أن "رودريغو لا يريد الرحيل، المقربون منه أكدوا أنه أخطأ بصيغة الفعل في الجملة التي قالها، خياره الأول والثاني والثالث هو ريال مدريد".
وكانت أنباء عديدة قد أشارت سابقا إلى أن قدوم كيليان مبابي سيكون له تأثير مباشر على فرص رودريغو مع الفريق الأول للريال، وقد يجد المهاجم البرازيلي نفسه خارج حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي في الموسم المقبل.
رودريغو واجه صعوبات في بداية الموسم الحالي في ظل إصرار أنشيلوتي على الدفع به في قلب الهجوم بدلاً من اللعب على طرفي الملعب.
سجل صاحب الـ23 عاماً 10 أهداف في الدوري خلال 34 مباراة، وبلغ إجمالي أهدافه 17 هدفاً في 50 مباراة بمختلف المسابقات.