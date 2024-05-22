تضحية كبيرة من فليك تقربه من برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الألماني المخضرم هانسي فليك، البالغ من العمر 59 عامًا، ما زال يُراوده حلم تولي قيادة برشلونة، على الرغم من اهتمام العديد من الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك تشيلسي، بضمه بعد إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.

وكان تشيلسي، قد أعلن، يوم الثلاثاء، رحيل بوكيتينو بعد موسم واحد داخل قلعة ستامفورد بريدج، وعدم استكمال عقده بالتراضي.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن فليك رفض عرضًا من تشيلسي، مُعطيًا الأولوية لنادي برشلونة على الرغم من العروض المُغريه على طاولته.