تضحية كبيرة من فليك تقربه من برشلونة
كشفت تقارير صحفية أن المدرب الألماني المخضرم هانسي فليك، البالغ من العمر 59 عامًا، ما زال يُراوده حلم تولي قيادة برشلونة، على الرغم من اهتمام العديد من الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك تشيلسي، بضمه بعد إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.
وكان تشيلسي، قد أعلن، يوم الثلاثاء، رحيل بوكيتينو بعد موسم واحد داخل قلعة ستامفورد بريدج، وعدم استكمال عقده بالتراضي.
ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن فليك رفض عرضًا من تشيلسي، مُعطيًا الأولوية لنادي برشلونة على الرغم من العروض المُغريه على طاولته.
وأضافت الصحيفة: "كان فليك على وشك تولي تدريب برشلونة قبل شهر، لكن لقاءً جمع بين خوان لابورتا، رئيس النادي، وتشافي هرنانديز، المدرب الحالي، حسم الأمور لصالح الأخير".
ولكن مستقبل تشافي حاليا أصبح في مهب الريح بعد تصريحاته التي انتقدت عمل إدارة الرئيس خوان لابورتا بشأن تدعيم الفريق.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المدرب الألماني ينتظر برشلونة الذي ينوي حسم مصير تشافي، عقب مباراة إشبيلية الأخيرة يوم الأحد المقبل في الليغا.
وشدد التقرير: "يمتلك فليك وكيلًا مميزًا هو مينو رايولا، نفس وكيل مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، والذي يتمتع بعلاقة قوية مع لابورتا، وفي حال قرر الأخير إقالة تشافي، فإنّ الخيارين المتاحين على طاولة النادي لخلافة المدرب الإسباني هما: فليك، ورافا ماركيز، مدرب فريق برشلونة (ب)".