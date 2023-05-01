ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهدر المزيد من النقاط بالتعادل مع بولونيا
ساعد هدف أركاديوش ميليك في الشوط الثاني يوفنتوس في النجاة بتعادل 1-1 في بولونيا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، ليخفق فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في تحقيق أي انتصار في خمس مباريات متتالية بجميع المسابقات.
تقدم بولونيا بشكل مفاجئ في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء بعد عرقلة دانيلو لريكاردو أورسوليني، ونفذها الجناح بإتقان.
ونال يوفنتوس ركلة جزاء بعد 20 دقيقة بعد ارتكاب المدافع جون لوكومي مخالفة ضد ميليك، لكن التسديدة المنخفضة للمهاجم أنقذها الحارس أوكاش سكوروبسكي.
وتألق الحارس البولندي في الحفاظ على نظافة شباكه رغم تعدد محاولات الزوار في الشوط الأول.
لكن يوفنتوس وجد الطريق إلى الشباك أخيرا بعد مرور ساعة بتسديدة منخفضة من ميليك عجز سكوروبسكي عن منعها.
ويبقى يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 60 نقطة من 32 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف لاتسيو ثاني الترتيب الذي خسر 3-1 من إنتر ميلان في وقت سابق اليوم.
وارتقى بولونيا للمركز الثامن ولديه 45 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف أتلانتا السابع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: