ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهدر المزيد من النقاط بالتعادل مع بولونيا

تقدم بولونيا بشكل مفاجئ في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء بعد عرقلة دانيلو لريكاردو أورسوليني، ونفذها الجناح بإتقان.

ونال يوفنتوس ركلة جزاء بعد 20 دقيقة بعد ارتكاب المدافع جون لوكومي مخالفة ضد ميليك، لكن التسديدة المنخفضة للمهاجم أنقذها الحارس أوكاش سكوروبسكي.

وتألق الحارس البولندي في الحفاظ على نظافة شباكه رغم تعدد محاولات الزوار في الشوط الأول.

لكن يوفنتوس وجد الطريق إلى الشباك أخيرا بعد مرور ساعة بتسديدة منخفضة من ميليك عجز سكوروبسكي عن منعها.