لا زالت إمكانية عودة كريستيانو رونالدو إلى دوري أوروبي كبير تتصدر عناوين الصحافة العالمية في ظل المستويات العظيمة التي يقدمها في الدوري السعودي.

النجم البرتغالي هو هداف الدوري السعودي، وأكثر من سجل أهدافا في البطولة بموسم واحد، ويقدم مستويات فنية متفردة لا يقترب منها إلا قلة في المسابقة كلها.

لكن أنباء عودته المتكررة إلى أوروبا دومًا ما تعكر صفو تلك الأرقام، لما لا وقد استقر رونالدو في المملكة وأصبح جزءا من تطور كرة القدم فيها.

نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق انخرط في الحياة السعودية بكل تفاصيلها، لذلك رحيله وخروجه عنها لن يكون سهلًا أبدًا.

عودة رونالدو إلى أوروبا أصبحت مستحيلة مهما كتبت الصحف أو تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولنا في ذلك أدلة عديدة، نستعرض أبرزها فيما يلي: