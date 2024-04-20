800 مشجع فقط.. سر عزوف جماهير الاتحاد عن مواجهة الحزم (فيديو)
ظهرت المدرجات شبه خاوية قبيل انطلاق مباراة الاتحاد ضد الحزم، التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.
ويسعى "العميد" للعودة إلى سكة الانتصارات، بعدما غابت عنه خلال الجولتين الماضيتين، حيث خسر ديربي جدة أمام غريمه الأهلي (0-1)، واكتفى بالتعادل أمام التعاون (0-0) في الجولة الماضية.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، فيما يقبع الحزم بالمركز الأخير بـ16 نقطة.
ووفقا لما ذكره مراسل قناة "SSC"، فإن "الحضور الجماهيري متوقع ألا يتجاوز ألف مشجع فقط في هذه المباراة، وتم بيع 800 تذكرة والجماهير بدأت تحضر باستحياء للملعب، رغم أن التذكرة قيمتها أقل بكثير من المباريات السابقة وتصل إلى 40 ريالا للدرجة الأولى و20 ريالا خلف المرمى".
ويبدو أن سر عزوف الجماهير هو بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وأيضا الخسارة في بطولة السوبر السعودي؛ ما دفع الجماهير للاحتجاج بطريقتها والغياب عن المدرجات.
وخاض الاتحاد 19 مباراة سابقة ضد الحزم في مختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز 13 مرة مقابل انتصار وحيد للحزم، فيما حسم التعادل 5 مرات.
وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل "2-2"، ضمن الجولة 11 من دوري المحترفين.
وشهد الموسم الماضي فوز الاتحاد ذهابا وإيابا في الدوري، حيث فاز في الجولة العاشرة بهدف دون رد ثم انتصر بثلاثية نظيفة بالأسبوع 25.