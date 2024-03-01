تجديد عقد محمد صلاح يتسبب برحيل نجم ليفربول
ذكرت صحيفة "ذا صن" أن لويس دياز قد يغادر ليفربول الصيف المقبل، حال تجديد عقد المصري محمد صلاح.
وتضع العديد من الأندية الإسبانية أعينها على دياز البالغ من العمر 27 عامًا.
وأوضحت الصحيفة أن ليفربول مستعد للاستماع إلى العروض التي تصل إلى دياز نظرًا لكثرة الخيارات الهجومية التي يملكها الريدز.
وأشارت إلى أن الأولوية القصوى لخليفة المدرب يورغن كلوب هي العقود الجديدة لمحمد صلاح، وترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك.
وأوضحت "ذا صن" أن مستقبل محمد صلاح يؤثر على مستقبل الكولومبي دياز، الذي انتقل لليفربول، في يناير 2022، من بورتو.
وعانى دياز في النصف الأول من الموسم الحالي، حتى قبل اختطاف والديه في كولومبيا، لكن دياز أظهر، مؤخرًان لمحات من مستواه السابق بعد انتقاله لليفربول مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.
ومن المقرر أن يغادر تياغو ألكانتارا وجويل ماتيب أنفيلد عندما تنتهي عقودهما هذا الصيف.
ويتبقى في عقود كل من: محمد صلاح، وألكسندر أرنولدن وفان دايكن عام واحد فقط.
وتريد أندية الدوري السعودي للمحترفين وباريس سان جيرمان التعاقد مع صلاح، في حين تراجع فان دايك عن التعليقات التي قال فيها إنه غير متأكد من مستقبله بعد خروج كلوب.
ويدرك ليفربول أنه لا يمكنه إجراء محادثات معقولة مع نجومه إلا بمجرد تعيين مدير رياضي جديد وبديل كلوب.
وسيكون للمدير الرياضي، الذي يمكن تسميته خلال الأسبوعين المقبلين، تأثير في هوية المدير الجديد لليفربول، ويظل تشابي ألونسو أبرز المرشحين لتدريب الريدز.
كما يرتبط ليفربول بالتعاقد مع جوليان ناغلزمان مدرب منتخب ألمانيا، والإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون وروبن أموريم مدرب سبورتينغ لشبونة.