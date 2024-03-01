تجديد عقد محمد صلاح يتسبب برحيل نجم ليفربول

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن لويس دياز قد يغادر ليفربول الصيف المقبل، حال تجديد عقد المصري محمد صلاح.

وتضع العديد من الأندية الإسبانية أعينها على دياز البالغ من العمر 27 عامًا.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول مستعد للاستماع إلى العروض التي تصل إلى دياز نظرًا لكثرة الخيارات الهجومية التي يملكها الريدز.

وأشارت إلى أن الأولوية القصوى لخليفة المدرب يورغن كلوب هي العقود الجديدة لمحمد صلاح، وترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك.

وأوضحت "ذا صن" أن مستقبل محمد صلاح يؤثر على مستقبل الكولومبي دياز، الذي انتقل لليفربول، في يناير 2022، من بورتو.