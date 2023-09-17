نجوم الدوري السعودي يستعدون لخطف الأنظار بدوري أبطال آسيا

وسيضفي النجم البرتغالي، الذي فاز بألقابه الأوروبية مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، وعددٌ من اللاعبين البارزين الذين انضموا للدوري السعودي بريقًا على المسابقة القارية التي تنطلق الأسبوع الجاري.

والنصر واحد من 40 ناديًا من 20 دولة آسيوية تنافس في عشر مجموعات اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين.

ويتأهل المتصدرون إلى دور الـ16 بجانب أفضل فرق حاصلة على المركز الثاني على أمل حصد اللقب والجائزة المالية التي تبلغ أربعة ملايين دولار.

ويبدو هذا مبلغًا زهيدًا مقارنة بالأموال الطائلة التي أنفقتها الأندية السعودية للتعاقد مع لاعبين مخضرمين لتعزيز المسابقة التي تبرز من بين الأفضل في القارة.