نجوم الدوري السعودي يستعدون لخطف الأنظار بدوري أبطال آسيا
يستهل كريستيانو رونالدو الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات رحلته لإضافة لقب قاري آخر إلى خزينته بعد غد الثلاثاء عندما يلعب النصر السعودي أمام بيروزي الإيراني في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وسيضفي النجم البرتغالي، الذي فاز بألقابه الأوروبية مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، وعددٌ من اللاعبين البارزين الذين انضموا للدوري السعودي بريقًا على المسابقة القارية التي تنطلق الأسبوع الجاري.
والنصر واحد من 40 ناديًا من 20 دولة آسيوية تنافس في عشر مجموعات اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين.
ويتأهل المتصدرون إلى دور الـ16 بجانب أفضل فرق حاصلة على المركز الثاني على أمل حصد اللقب والجائزة المالية التي تبلغ أربعة ملايين دولار.
ويبدو هذا مبلغًا زهيدًا مقارنة بالأموال الطائلة التي أنفقتها الأندية السعودية للتعاقد مع لاعبين مخضرمين لتعزيز المسابقة التي تبرز من بين الأفضل في القارة.
ماذا سيفعل الهلال مع نيمار؟
والهلال، الذي تعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو الشهر الماضي، هو أنجح فرق المسابقة برصيد أربعة ألقاب وخسر النهائي الأخير أمام أوراوا رد دياموندز الياباني.
ويضم الفريق، الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، 12 لاعبًا مثلوا السعودية في كأس العالم 2022 وعزز صفوفه بالتعاقد مع ألكسندر متروفيتش وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش.
ويستهل الهلال مشواره في البطولة غدًا الاثنين أمام نافباهور الأوزبكي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا مومباي سيتي وناساجي مازاندران الإيراني. وسيكون بمقدوره الدفع بستة لاعبين أجانب بعدما خفف الاتحاد الآسيوي للعبة من القواعد ذات الصلة.
الاتحاد ولقب غائب منذ 2005
ويسعى الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي بقيادة كريم بنزيما للفوز باللقب القاري الأول منذ 2005 ويستهل مشواره أمام إيه.جي.إم.كيه الأوزبكي قبل مواجهة سباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي في المجموعة الثالثة.
ومن المتوقع أن تهيمن الأندية السعودية على منطقة غرب آسيا من القرعة، فيما ستحاول الأندية اليابانية تعزيز قبضتها في الشرق.
ويحل أوراوا ضيفًا على ووهان ثري تاونز بطل الدوري الصيني في مستهل منافسات المجموعة العاشرة التي تضم كذلك بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي وصيف بطل 2021 وهانوي الفيتنامي.
ويستهل بوكوهاما اف.مارينوس حامل لقب الدوري الياباني مشواره أمام إنشيون يونايتد.
وتستمر منافسات دور المجموعات حتى الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل على أن تبدأ أدوار خروج المغلوب في الـ12 من فبراير/ شباط، أما النهائي الذي يجمع بين الأفضل في الغرب والشرق، فيقام بنظام الذهاب والإياب يومي الـ11 والـ18 من مايو/ أيار.