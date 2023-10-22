لامين يامال وأليخاندرو بالدي جاهزان للمشاركة في مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو
قالت صحيفة "سبورت" إن لامين يامال وأليخاندرو بالدي حصلا على تصريح طبي وتم إدراجهما في قائمة فريق برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من الليغا.
وكان تشافي قد أعلن، يوم الجمعة، أن الثنائي سيكون متاحًا لمواجهة أتلتيك بلباو، وذكرت الصحيفة أن الثنائي يملك فرصة جيدة للبدء في التشكيلة الأساسية.
وقالت "سبورت" إن لامين يامال كان يعاني من ألم طفيف في العضلات الحرقفية في ساقه اليسرى، وعلى الرغم من سفره إلى مدريد، إلا أنه لم ينضم إلى بعثة المنتخب الإسباني قبل أيام.
وبمجرد تعافيه شارك لامين بشكل طبيعي في آخر تدريبات برشلونة.
أما بالدي فتم استبداله بين الشوطين في مباراة إسبانيا وإسكتلندا بسبب عدم الراحة في منطقة العانة.
وقال برشلونة في بيان: "بعد مغادرة معسكر لاروخا والعودة إلى برشلونة، خضع بالدي لفحوصات طبية أثبتت أنه يعاني من عدم الراحة في العضلة المقربة".
وسجل لامين يامال هدفا وصنع اثنين في 11 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، أما بالدي فلعب 10 مباريات الموسم الحالي صنع فيها هدفًا.
وسيلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو في الليغا، اليوم الأحد، قبل أن يستضيف شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.
وبعد ذلك يستضيف برشلونة منافسه التقليدي ريال مدريد يوم السبت 28 أكتوبر على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في الكلاسيكو لحساب الجولة الـ11 من الليغا.
ويملك برشلونة 21 نقطة من 9 مباريات ويتأخر بـ4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب 10 مباريات.