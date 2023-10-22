لامين يامال وأليخاندرو بالدي جاهزان للمشاركة في مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

قالت صحيفة "سبورت" إن لامين يامال وأليخاندرو بالدي حصلا على تصريح طبي وتم إدراجهما في قائمة فريق برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من الليغا.

وكان تشافي قد أعلن، يوم الجمعة، أن الثنائي سيكون متاحًا لمواجهة أتلتيك بلباو، وذكرت الصحيفة أن الثنائي يملك فرصة جيدة للبدء في التشكيلة الأساسية.

وقالت "سبورت" إن لامين يامال كان يعاني من ألم طفيف في العضلات الحرقفية في ساقه اليسرى، وعلى الرغم من سفره إلى مدريد، إلا أنه لم ينضم إلى بعثة المنتخب الإسباني قبل أيام.

وبمجرد تعافيه شارك لامين بشكل طبيعي في آخر تدريبات برشلونة.