‏تعليق مؤثر من شقيق مبابي بعد انتقاله إلى ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد، اليوم الاثنين، تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني لمدة خمس سنوات، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال الفريق الذي عزز رقمه القياسي بالفوز باللقب الأوروبي للمرة 15، عبر موقعه على الإنترنت: "توصل ريال مدريد وكيليان مبابي لاتفاق يقضي بأن يصبح لاعبا في ريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة".

وبمجرد إعلان ريال مدريد عن الانتقال، نشر مبابي صورا له وهو صغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها مرتديا ملابس رياضية تحمل شعار ريال مدريد، ويصافح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي الإسباني.