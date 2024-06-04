تعليق مؤثر من شقيق مبابي بعد انتقاله إلى ريال مدريد
وجه إيثان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة مؤثرة لشقيقه كيليان بعد رحيله إلى ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي.
وكتب إيثان مبابي، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام:" كان من دواعي سروري تحقيق حلمي من خلال اللعب إلى جانبك يا أخي الكبير ".
وأضاف: "الآن ستنفصل مساراتنا، ولكن تواصلنا لن يتغير، أحبك".
وأعلن ريال مدريد، اليوم الاثنين، تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني لمدة خمس سنوات، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
وقال الفريق الذي عزز رقمه القياسي بالفوز باللقب الأوروبي للمرة 15، عبر موقعه على الإنترنت: "توصل ريال مدريد وكيليان مبابي لاتفاق يقضي بأن يصبح لاعبا في ريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة".
وبمجرد إعلان ريال مدريد عن الانتقال، نشر مبابي صورا له وهو صغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها مرتديا ملابس رياضية تحمل شعار ريال مدريد، ويصافح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي الإسباني.
وقال مبابي عبر حسابه بموقع إكس: "الحلم أصبح حقيقة. سعيد للغاية وفخور لانضمامي لفريق أحلامي ريال مدريد.
"لا أحد يدرك ما أشعر به الآن في هذه اللحظة. لا أطيق الانتظار لرؤية جماهير ريال مدريد. شكرا لكم على هذا الدعم المذهل".
وكان مبابي (25 عاما) قائد فرنسا قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، في فيديو بثه عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي يوم 10 مايو الماضي.