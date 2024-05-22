"سأواصل خدمة الصافرة الإماراتية".. محمد عبد الله حسن يعتزل التحكيم

وأضاف الحكم البالغ من العمر 46 عامًا: "قرار الاعتزال صعب على حكم كرة القدم، لكنها اللحظة التي تعطي فيها الفرصة لإخوانك حتى يُكملوا شرف تمثيل الصافرة الإماراتية في المسابقات الكروية الآسيوية والدولية، وسأظل داعمًا ومعاونًا لهم على الدوام".

وعن خططه المقبلة ضمن المنظومة الفنية للحكام، قال: " بعد ختام الموسم الرياضي الحالي، ستكون لي لقاءات مع لجنة الحكام في اتحاد الكرة، وبإذن الله سأظل في خدمة الصافرة الإماراتية".

وبدأ حسن مسيرة التحكيم، في الأول من شهر يونيو العام 2000، ونال الشارة الدولية في يناير 2010. وخلال مسيرته التحكيمية الحافلة، أدار 682 مباراة محلية، من ضمنها 495 مباراة "حكم ساحة"، وشارك "حكمًا رابعًا وحكم فيديو" في 187 مباراة.

وكانت له مسيرة حافلة في البطولات الدولية المختلفة، لعل أبرزها مشاركته ضمن طاقم الحكام الذي أدار مباريات كأس العالم روسيا 2018، ثم في قطر 2022.

وكانت آخر مشاركاته قيادة 3 مباريات مهمة في كأس آسيا في قطر، من ضمنها مباراته الدولية الأخيرة، والتي جمعت كوريا الجنوبية والأردن.