تقرير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع بروسيا دورتموند للتوقيع مع بيلينغهام

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات أن ريال مدريد على وشك إتمام صفقة التوقيع مع جود بيلينغهام بعد الاتفاق مع بروسيا دورتموند".

وأشار رومانو إلى أن المفاوضات اقتربت من المراحل النهائية، بعد أن تم الاتفاق على الشروط الشخصية بين اللاعب وريال مدريد.

وأكد رومانو أنه تم تحديد موعد اجتماع جديد لاستكمال الاتفاق بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.