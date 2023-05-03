تقرير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع بروسيا دورتموند للتوقيع مع بيلينغهام
توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مبدئي مع بروسيا دورتموند، من أجل الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات أن ريال مدريد على وشك إتمام صفقة التوقيع مع جود بيلينغهام بعد الاتفاق مع بروسيا دورتموند".
وأشار رومانو إلى أن المفاوضات اقتربت من المراحل النهائية، بعد أن تم الاتفاق على الشروط الشخصية بين اللاعب وريال مدريد.
وأكد رومانو أنه تم تحديد موعد اجتماع جديد لاستكمال الاتفاق بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.
ويشتد السباق بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على بيلينغهام، في الوقت الذي قيل فيه إن ليفربول غير قادر على حسم الصفقة بسبب تكلفتها العالية.
وينتهي تعاقد بيلينغهام مع بروسيا دورتموند في يونيو 2026، ما يعني أن إدارة النادي ليست تحت ضغط الوقت لبيع اللاعب.
وشارك بيلينغهام مع بروسيا دورتموند في 130 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 21 هدفا وصنع 25 تمريرة حاسمة.