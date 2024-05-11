الهلال يحقق أرقاما تاريخية بعد اقتناص لقب الدوري السعودي
أحرز الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ19 في تاريخه معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم، متذيل الترتيب، اليوم السبت، ليبتعد فريق المدرب جورجي جيسوس عن أقرب منافسيه بفارق لا يمكن تعويضه.
ورفع الهلال، الذي فاز في 29 مباراة وتعادل مرتين ولم يتلقّ أي خسارة، رصيده إلى 89 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني قبل ثلاث جولات على النهاية.
واستعاد الهلال اللقب بعد عام واحد من خسارته لصالح الاتحاد حامل اللقب الذي يحتل المركز الخامس حاليًّا.
أرقام تاريخية
واقتنص الهلال عدة أرقام تاريخية بعد تتويجه باللقب، حيث سجل الفريق رقما قياسيا كأطول سلسلة انتصارات بتاريخ دوري المحترفين السعودي بـ 24 انتصارا متتاليا.
ووصل الهلال إلى 29 انتصارًا في البطولة، مقابل تعادلين فقط مع الفيحاء وضمك، وكلاهما بنتيجة 1ـ1.
كما حقق الهلال بقيادة جيسوس 89 نقطة كأكبر رقم نقاط في تاريخ دوري المحترفين ويكسر رقم لوشيسكو، مدرب الفريق السابق، (72 نقطة).
ورفعت الكتيبة الزرقاء عدد أهدافها في البطولة إلى 95، لتتخطى رصيد النصر بهدفين، وتسترجع منه الرقم القياسي للحصيلة التهديفية في نسخة واحدة من دوري المحترفين.
وتبقت للهلال 3 مواجهات في الدوري ضد النصر، والطائي، والوحدة، لن تؤثر على اللقب المحسوم سلفًا، وسيبحث الفريق من خلالها فقط عن تعزيز أرقامه.
وقاد جيسوس الهلال للمرة الأولى في الفترة من يونيو 2018 حتى إقالته في يناير كانون الثاني 2019، وحقق لقب كأس السوبر السعودية، كما بلغ دور الثمانية في كأس الملك، ونفس الدور في البطولة العربية للأندية، وتصدر ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن النصر.
ويحظى جيسوس بفرصة قيادة الهلال للفوز بلقب ثالث هذا الموسم حين يتجدد الصراع مع غريمه النصر في نهائي كأس ملك السعودية، الذي لم يتم الإعلان عن موعده بشكل رسمي حتى الآن.