الهلال يحقق أرقاما تاريخية بعد اقتناص لقب الدوري السعودي

أحرز الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ19 في تاريخه معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم، متذيل الترتيب، اليوم السبت، ليبتعد فريق المدرب جورجي جيسوس عن أقرب منافسيه بفارق لا يمكن تعويضه.

ورفع الهلال، الذي فاز في 29 مباراة وتعادل مرتين ولم يتلقّ أي خسارة، رصيده إلى 89 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني قبل ثلاث جولات على النهاية.

واستعاد الهلال اللقب بعد عام واحد من خسارته لصالح الاتحاد حامل اللقب الذي يحتل المركز الخامس حاليًّا.