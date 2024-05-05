نادٍ إسباني يجهز عرضًا لنجم النصر السعودي

إيمريك لابورت بدأ في صفوف أتليتك بلباو قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، في 2018، مقابل 65 مليون يورو.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن أتليتك بلباو يجهز عرضًا ضخمًا لمدة 3 سنوات من أجل التعاقد مع نجم النصر خلال انتقالات الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإسباني يريد الاتفاق مع النصر على السماح للاعب بالرحيل، ولكن النادي السعودي ليس مستعدًا للسماح لمحترفه لابورت بالمغادرة.

وأوضحت: "النصر غير مستعدٍ للتفريط في لابورت بأي ثمن".

وانتقل لابورت إلى نادي النصر خلال انتقالات، الصيف الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى عام 2026.