عملية جراحية لمصارع "الكيك بوكسينغ" بنصديق بعد إصابته بالسرطان

خضع مقاتل "الكيك بوكسينغ" المغربي، جمال بنصديق، إلى عملية جراحية الثلاثاء، بعدما تم تشخيص إصابته بمرض السرطان على مستوى الرقبة، يناير الماضي، وفقا لما أوردته تقارير إعلامية هولندية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "تليغراف" الهولندية، قال وكيل أعمال المقاتل رمزي الدرازي، إن "بنصديق خاطر بتأجيل العملية الجراحية التي كان مقررا إجراؤها خلال فبراير الماضي، وذلك من أجل مواصلة التحضيرات أملا في المشاركة في الجائزة الكبرى "غلوري" للكيك-بوكسينغ التي أقيمت السبت الماضي".

وتابع الدرازي أنه "منذ بداية العام الجديد، أخذت صحة بنصديق في التدهور، وتبين أن السرطان انتشر في رقبته.. لقد أجرى عملية جراحية صعبة الثلاثاء الماضي، استغرقت 5 ساعات.. ولحسن الحظ، الأمور سارت بشكل جيد".

ويسعى فريق عمل بنصديق إلى التزام الصمت بخصوص مرضه لفترة طويلة بما أن المقاتل المغربي كان مصرا على المشاركة في الجائزة الكبرى السبت الماضي، وفق وكيل أعماله الذي أضاف: "تحدثنا كثيراً مع الفريق الطبي الذي يشرف على حالته لسنوات، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق مع غلوري".

وكان جمال بنصديق قد استأصل الغدة الدرقية بعدما انتشر فيها السرطان مرتين، في 2012، قبل أن يعاوده المرض نفسه في الرقبة إثر عملية تشخيص قام بها في شهر يناير 2024.

وولد جمال بنصديق في مدينة أنفرس البلجيكية في العام 1999، وبدأ رياضة الكيك بوكسينغ في 2011 وخاض حتى الآن 46 نزالا وحقق الفوز في 37 من بينها 30 انتصارا بالضربة القاضية الفنية.