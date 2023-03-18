الكلاسيكو.. ريال مدريد ينتظر استقبالا عدائيا في الكامب نو أمام برشلونة بسبب موقفه من قضية نيغريرا
يعتبر كلاسيكو الأحد في الكامب نو بين برشلونة وريال مدريد حاسما ومهما في المنافسة على لقب الدوري الإسباني حيث يبتعد برشلونة بفارق 9 نقاط عن منافسه التقليدي.
وفي حال فوز برشلونة سيكون حسم، بشكل كبير، اللقب بعد رفع الفارق لـ12 نقطة، بينما فوز ريال مدريد سيجعله يقلص الفارق لـ6 نقاط ويشعل المنافسة مجددا.
وبحسب موقع "ديفنسا سنترال"، ينتظر ريال مدريد استقبالا عدائيا جدا في الكامب نو على طريقة استقبال البرتغالي لويس فيغو سابقا، وذلك بسبب قضية برشلونة والأموال المدفوعة لإنريكيز نيغريرا نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام.
وبسبب بيان ريال مدريد الأخير وتصريحات خوان لابورتا ورسالته للجماهير، سيتحول الكامب نو لجحيم ينتظر لاعبي الفريق الملكي.
ونشر لابورتا رئيس برشلونة رسالة عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي ركز خلالها على "المؤامرة" التي يواجهها فريقه في قضية نيغريرا واستعداد الفريق للدفاع عن نفسه ومهاجمة خصومه في القضية، كما طالب جماهير برشلونة بمساندة اللاعبين في مباراة الكلاسيكو المهمة وتوجيه رسالة لمن يحاول ضرب استقرار الفريق في فترة يتصدر خلالها الدوري وهو قريب من الفوز باللقب.
وحسب "ديفنسا سنترال" فإن النداء الذي بدأه لابورتا بالدفاع عن برشلونة تحول لاتهام ضد جميع المشاركين في المؤامرة، بحسب رسالته، وطالب بأن يرد الكامب نو عليهم خلال الكلاسيكو، وهو ما يجعل ريال مدريد يواجه استقبالا عدائيا جدا وجحيما ناريا في اللقاء.