الكلاسيكو.. ريال مدريد ينتظر استقبالا عدائيا في الكامب نو أمام برشلونة بسبب موقفه من قضية نيغريرا

يعتبر كلاسيكو الأحد في الكامب نو بين برشلونة وريال مدريد حاسما ومهما في المنافسة على لقب الدوري الإسباني حيث يبتعد برشلونة بفارق 9 نقاط عن منافسه التقليدي.

وفي حال فوز برشلونة سيكون حسم، بشكل كبير، اللقب بعد رفع الفارق لـ12 نقطة، بينما فوز ريال مدريد سيجعله يقلص الفارق لـ6 نقاط ويشعل المنافسة مجددا.

وبحسب موقع "ديفنسا سنترال"، ينتظر ريال مدريد استقبالا عدائيا جدا في الكامب نو على طريقة استقبال البرتغالي لويس فيغو سابقا، وذلك بسبب قضية برشلونة والأموال المدفوعة لإنريكيز نيغريرا نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام.