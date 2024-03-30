صدمة كبيرة لنادي الهلال قبل مواجهة النصر

تلقى نادي الهلال السعودي صدمة كبيرة بعد إصابة ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ومغادرته لقاء الشباب، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء السبت.

وتقام مباراة الشباب والهلال، على ملعب نادي الشباب في الرياض، في قمة الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتعرض ميتروفيتش، لإصابة قوية أجبرته على مغادرة ملعب المباراة برفقة الفريق الطبي، في الدقيقة 32 من عمر المباراة.