صدمة كبيرة لنادي الهلال قبل مواجهة النصر
تلقى نادي الهلال السعودي صدمة كبيرة بعد إصابة ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ومغادرته لقاء الشباب، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء السبت.
وتقام مباراة الشباب والهلال، على ملعب نادي الشباب في الرياض، في قمة الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي.
وتعرض ميتروفيتش، لإصابة قوية أجبرته على مغادرة ملعب المباراة برفقة الفريق الطبي، في الدقيقة 32 من عمر المباراة.
ولم يعلن الهلال عن تفاصيل إصابة اللاعب، ولكنها قد تبعده عن مواجهة النصر المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وجاءت الإصابة عقب نجاح ميتروفيتش في قلب الطاولة على الشباب، بإحراز هدفين في الدقيقتين 20 و27، ليحول تأخر الهلال إلى تقدم بنتيجة (2-1).
ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 22 هدفًا، ليصبح على بعد هدف وحيد من معادلة رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ومتصدر هدافي دوري روشن السعودي.