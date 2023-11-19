ديوكوفيتش يهزم ألكاراز ليواجه سينر في نهائي البطولة الختامية للتنس
تفوق نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًّا على كارلوس ألكاراز 6-3 و6-2 ليتأهل لنهائي البطولة الختامية لموسم تنس الرجال للمرة التاسعة سعيًا للفوز باللقب للمرة السابعة وهو رقم قياسي عندما يواجه يانيك سينر.
وفي مواجهة تكررت في نهائي ويمبلدون وسينسناتي هذا الموسم، استغل ديوكوفيتش الحاصل على 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، تذبذب مستوى منافسه ليقترب من الفوز بسابع ألقابه هذا الموسم ويصبح أنجح لاعب في 2023.
وأهدر ألكاراز، البالغ 20 عامًا، والذي حصد ستة ألقاب هذا الموسم، فرصة لأن يصبح أصغر لاعب يتأهل لنهائي البطولة الختامية منذ بيت سامبراس في 1991.
وأهدر المصنف الثاني عالميًّا فرصتين لكسر إرسال منافسه في الشوط الأول فقط على إرسال ديوكوفيتش، الذي استعاد عافيته وفاز بأربع نقاط متتالية وتجنب تأخره في النتيجة مبكرًا.
وواصل ألكاراز الضغط في الأشواط الأولى من المباراة وحقق عددًا أكبر من الضربات الحاسمة، 11 مقابل خمسة لديوكوفيتش، لكن الأخطاء السهلة التي ارتكبها أدت إلى اضاعته لإرساله قبل أن يضمن المصنف الأول الفوز بالمجموعة الأولى.
وبدا أن اللاعب الفائز بلقبين ضمن البطولات الأربع الكبرى قد استعاد عافيته في وقت مبكر من المجموعة الثانية لكنه خسر إرساله بعد ذلك قبل أن يتقدم ديوكوفيتش 3-1.
وأهدر ألكاراز مرة أخرى فرصتين لكسر إرسال منافسه في الشوط السادس ليتقدم ديوكوفيتش بطل أمريكا المفتوحة 4-2، ثم يكسر إرسال اللاعب الإسباني المتراجع، ويحسم الانتصار في ساعة واحدة و28 دقيقة.
ويلعب ديوكوفيتش، الذي يسعى لإحراز لقبه السابع في البطولة وهو رقم قياسي، في النهائي أمام يانيك سينر الذي تغلب على دانييل ميدفيديف في وقت سابق اليوم. ويسعى ديوكوفيتش للثأر بعد خسارته أمام اللاعب الإيطالي في دور المجموعات.
وقال ديوكوفيتش الذي حقق ثلاثة انتصارات في خمس مواجهات أمام ألكاراز "كنت أعلم أنها كانت مباراة في غاية القوة. لعبنا وجهًا لوجه أربع مرات في آخر 18 شهرًا".
وأضاف اللاعب البالغ عمره 36 عامًا "إنه أحد أكثر اللاعبين الذين واجهتهم تكاملًا. إنه كثير الحركة وسريع وقادر على القيام بأشياء كثيرة في الملعب. كان من المهم الفوز بمجموعتين.
"واجهت نقطة لكسر الإرسال في البداية، ثم تغير كل شيء عندما تمكنت من كسر إرساله وبدأت أشعر أنني بحالة جيدة. فعلت كل شيء بشكل صحيح منذ تلك اللحظة فصاعدًا".