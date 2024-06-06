ريال مدريد يرحب برحيل نجمه إلى الدوري السعودي
رحبت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برحيل أحد نجوم الفريق في الموسم المقبل إلى الدوري السعودي.
وبدأ ريال مدريد إعادة ترتيب الأوراق استعدادًا للموسم المقبل، بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
وتعاقد بطل أوروبا أيضًا مع البرازيلي الصاعد إندريك قادمًا من بالميراس البرازيلي في الموسم الجديد.
وأشارت شبكة (RELEVO) الإسبانية إلى أن ريال مدريد اتخذ قرارًا بشأن لاعبه خوسيلو في الموسم المقبل.
وانضم خوسيلو إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة مع أحقية شراء عقده مقابل سداد 1.5 مليون يورو لصالح إسبانيول.
وأوضحت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد سيقوم بتفعيل بند الشراء في عقد خوسيلو، ولكن اللاعب لن يستمر مع الفريق في الموسم المقبل.
ويسعى ريال مدريد للاستفادة من العروض المتاحة لمهاجم الفريق صاحب الـ 34 عامًا بعد تألقه في الموسم المنقضي مع الفريق
وستكون فرص خوسيلو في اللعب بالموسم المقبل صعبة للغاية في ظل التعاقد مع مبابي وإندريك.
وتفكر إدارة ريال مدريد في رحيل اللاعب للدوري السعودي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي للاستفادة من العوائد المالية لبيعه.
وسجل خوسيلو 17 هدفًا بقميص ريال مدريد في الموسم الماضي.