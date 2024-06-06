ريال مدريد يرحب برحيل نجمه إلى الدوري السعودي

رحبت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برحيل أحد نجوم الفريق في الموسم المقبل إلى الدوري السعودي.

وبدأ ريال مدريد إعادة ترتيب الأوراق استعدادًا للموسم المقبل، بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وتعاقد بطل أوروبا أيضًا مع البرازيلي الصاعد إندريك قادمًا من بالميراس البرازيلي في الموسم الجديد.