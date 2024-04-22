انتقادات لأنتوني بسبب طريقة احتفاله أمام لاعبي كوفنتري (فيديو)
انهالت الانتقادات القاسية على البرازيلي أنتوني، نجم مانشستر يونايتد، بعد طريقة احتفاله الاستفزازية والمبالغ بها أمام لاعبي كوفنتري سيتي بعد التأهل بشق الأنفس لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بانتصاره الصعب على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلهما.
وضرب مانشستر يونايتد موعدًا مع جاره مانشستر سيتي، في نهائي البطولة على ملعب ويمبلي.
وإثر تسديد الدنماركي راسموس هويلوند الركلة الجزائية الأخيرة التي أهدت مانشستر يونايتد الانتصار، قام أنتوني بالركض أمام لاعبي كوفنتري، واضعًا يديه على أذنيه، ساخرًا من لاعبي الفريق المنافس.
وانتقد غابريل أغبونلاهور، مهاجم أستون فيلا السابق، سلوك أنتوني قائلًا على منصة "إكس": "أنتوني يضع يديه على أذنيه وهو يحتفل أمام لاعبي كوفنتري؟ هل هذا الرجل هو الشخص الأكثر خجلًا على الإطلاق الذي أراه في دورينا الجميل؟" عار عليك يا أنتوني".
ولم يكن كلينتون موريسون، مهاجم كوفنتري السابق، أقل قسوة على أنتوني خلال حديثه على إذاعة "بي بي سي"، حيث قال: "يحتاج أن يركز على نفسه لأنه قد يلعب في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل".
أنتوني خاض مباراتين فقط من آخر 14 مباراة لمانشستر يونايتد، بعد أن تعرض في وقت سابق من الموسم للإيقاف بشكل مؤقت بسبب اتهامه بالعنف المنزلي ضد صديقته السابقة، ومنذ عودته لم يسجل سوى هدفين أمام نيوبورت وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي.
أنتوني انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2022 قادمًا من أياكس.