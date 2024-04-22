انتقادات لأنتوني بسبب طريقة احتفاله أمام لاعبي كوفنتري (فيديو)

انهالت الانتقادات القاسية على البرازيلي أنتوني، نجم مانشستر يونايتد، بعد طريقة احتفاله الاستفزازية والمبالغ بها أمام لاعبي كوفنتري سيتي بعد التأهل بشق الأنفس لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بانتصاره الصعب على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلهما.

وضرب مانشستر يونايتد موعدًا مع جاره مانشستر سيتي، في نهائي البطولة على ملعب ويمبلي.