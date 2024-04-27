ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعثر أمام وست هام

تلاشت آمال ليفربول الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، بعدما منح هدف ميخائيل أنطونيو بضربة رأس متأخرة وست هام يونايتد تعادلاً مستحقًا 2-2.

واهتزت شباك ليفربول، الذي خسر 2-صفر أمام إيفرتون في قمة مرسيسايد، يوم الأربعاء الماضي، أولا مرة أخرى عبر جارود بوين قبل الاستراحة وهو هدفه 20 هذا الموسم في مباراته رقم 200 مع وست هام.

وأدرك ليفربول التعادل بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق آندي روبرتسون قبل أن يسجل الحارس ألفونس أريولا هدفًا عكسيًا في الدقيقة 65.