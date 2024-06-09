ديربي جدة يلتهب.. صراع الصفقات يشتعل بين الأهلي والاتحاد
لم يكن ديربي جدة هذا الموسم مثيرًا بالشكل المطلوب في ظل التراجع الكبير للاتحاد والمستوى الطيب الذي يقدمه الأهلي منذ عودته من الدرجة الأدنى.
ويبدو أن ذلك كان سببًا أساسيًا في دخول إدارات الأندية في صراع من نوع مختلف يخص سوق الانتقالات.
سوق الانتقالات السعودي وصل لمراحل جديدة تمامًا منذ يناير 2023 عندما ضم النصر كريستيانو رونالدو، وتبعه الكثير من النجوم في الصيف الماضي.
ليصبح ارتباط أسماء مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بأي اسم عالمي أمر معتاد ونسمعه بشكل يومي دون أي استغراب.
صراع الأهلي والاتحاد في سوق الانتقالات جاء بعد أن ارتبط الثنائي بعدة أسماء مشتركة فيما بين بعضهما بعض، إليكم أبرز تلك الأسماء في التقرير الآتي:
كيفين دي بروين
نجم مانشستر سيتي الذي يملك كثيرًا من الفنيات والقدرات الرائعة على تمريرات سحرية وتسديدات مثيرة للمتاعب بالنسبة لحارس المرمى.
دي بروين سيكون هذا هو الموسم الأخير له مع مانشستر سيتي على الأرجح، إذ أعرب عن رغبته في الرحيل أكثر من مرة على الرغم من استمرار عقده حتى الصيف المقبل في 2025.
ارتبط دي بروين بالانتقال إلى الاتحاد ورُصِد مبلغ مالي كبير للغاية من أجل ضمه، وزاد من تكهنات انضمامه للفريق الجداوي تصريحاته الأخيرة التي أكد خلالها انفتاحه على أي خيار ممكن.
في الشهر الماضي أيضًا وقبل نهاية الدوري السعودي بشكل رسمي ارتبط الأهلي بدي بروين ليأتي ويلعب بجوار رياض محرز زميله السابق في مانشستر سيتي، وهو ما نقله موقع "ذا أتلتيك".
روميلو لوكاكو
البلجيكي الذي عانى مع تشيلسي ارتبط هو الآخر بالانضمام للأهلي، في ظل حاجة الفريق إلى رأس حربة صريح قوي.
المدرب ماتياس يايسله أكد لإدارة الفريق أنه غير مقتنع بالبرازيلي روبرتو فيرمينو في مركز رأس الحربة، ولذلك تسعى الإدارة لضم مهاجم آخر.
الاسم الذي طُرِح هو روميلو لوكاكو، الذي سيحاول تشيلسي الحصول على أعلى عائد مقابل بيعه لتوفيق أموره المالية المضطربة.
المفاجأة كانت في ظهور اسم الاتحاد أيضًا في محاولات ضم لوكاكو، في ظل الأنباء المنتشرة عن رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله في الصيف، وفي ظل عدم تأقلم كريم بنزيما بعد ومشاكله الكثيرة.
محمد صلاح
منذ الصيف الماضي وكل شيء يربط محمد صلاح بالدوري السعودي مرتبط بشكل أساسي بالاتحاد فقط.
النادي الجداوي أراد ضم صلاح وحاول فعلًا وتواصل مع نجم ليفربول، ولكن الصفقة لم تتم لأسباب كثيرة.
ولكن في الآونة الأخيرة خرج فراس البريكان في تصريحات صحفية تمنى فيها انضمام محمد صلاح للأهلي في أسرع وقت، وكان ذلك في رمضان الماضي.
صحيح أن لا شيء آخر ربط الأهلي بصلاح سوى تصريح البريكان، ولكن لا دخان دون نار ولا بد أن نجم هجوم النادي الجداوي قد سمع شيئًا أو أراد إرسال رسالة لإدارة ناديه.
الخلاصة
نافذة الانتقالات لم تبدأ بشكل رسمي وقد ارتبط الأهلي والاتحاد فعلًا بعدة نجوم منهم ثلاثة أسماء مشتركة، فكيف سيكون الحال عندما يبدأ السوق رسميًا؟ وكيف سيكون مع بطولة يورو 2024 وكوبا أمريكيا والأولمبياد وظهور مواهب وأسماء جديدة تتألق في كل بطولة؟