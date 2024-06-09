ديربي جدة يلتهب.. صراع الصفقات يشتعل بين الأهلي والاتحاد

لم يكن ديربي جدة هذا الموسم مثيرًا بالشكل المطلوب في ظل التراجع الكبير للاتحاد والمستوى الطيب الذي يقدمه الأهلي منذ عودته من الدرجة الأدنى.

ويبدو أن ذلك كان سببًا أساسيًا في دخول إدارات الأندية في صراع من نوع مختلف يخص سوق الانتقالات.

سوق الانتقالات السعودي وصل لمراحل جديدة تمامًا منذ يناير 2023 عندما ضم النصر كريستيانو رونالدو، وتبعه الكثير من النجوم في الصيف الماضي.

ليصبح ارتباط أسماء مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بأي اسم عالمي أمر معتاد ونسمعه بشكل يومي دون أي استغراب.

صراع الأهلي والاتحاد في سوق الانتقالات جاء بعد أن ارتبط الثنائي بعدة أسماء مشتركة فيما بين بعضهما بعض، إليكم أبرز تلك الأسماء في التقرير الآتي: