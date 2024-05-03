حرمه من الثلاثية.. الاتحاد بطلا لكأس مصر لكرة السلة على حساب الأهلي

وبتتويجه بكأس مصر حرم نادي الاتحاد، فريق الأهلي من تحقيق حلم التتويج بالثلاثية، إذ حقق الفريق الأحمر لقبي دوري المرتبط والسوبر.

تفوق رجال الاتحاد في الفترات الـ 4، وجاءت النتائج: 19-14 في الشوط الأول- 37-28 في الشوط الثاني- 54-45 في الشوط الثاني- 68-65 بالشوط الرابع.

وشهدت لحظات المباراة الأخيرة، أحداثا مثيرة إذ تعادل الأهلي 65-65، لكن الاتحاد تماسك وتقدم ونجح في الفوز بكأس مصر.

كان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بالفوز على الجزيرة في نصف النهائي، فيما تغلب الاتحاد على الزمالك.