خطوة جديدة من الاتحاد السعودي لضم لوكاكو
كشفت صحيفة "corrieredellosport" أن نادي الاتحاد السعودي يسعى بقوة لضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشارت تقارير مؤخرا إلى أن نادي الاتحاد يستهدف ضم النجم البلجيكي ليكون بديلا لكريم بنزيما، الذي لم يقدم المستوى المأمول منه منذ انضمامه للفريق السعودي.
وتستهدف إدارة "العميد"، التعاقد مع لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، من أجل المنافسة على كافة البطولات، بعد موسم صفري.
ووفقا لما ذكرته "corrieredellosport" في تقرير لها، اليوم الإثنين، فإن"تشيلسي مطالبه واضحة، بأنه لن يتم إعارة لوكاكو مجددا كما كان الحال مع إنتر وروما، وسيغادر فقط بشكل نهائي".
وأضاف التقرير: "يحتاج البلوز، بحلول 30 يونيو الجاري، بشكل ملح إلى تحقيق إيرادات وأرباح رأسمالية للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي الشرط الجزائي في عقد لوكاكو البالغ 37.5 مليون جنيه إسترليني سيكون هبة من السماء بالنسبة للنادي".
وأوضحت الصحيفة أن "الاتحاد، هو من بين الأندية الجادة في التعاقد مع روميلو ويرغب في جذب اللاعب للدوري السعودي، وليس لديه مانع في دفع الشرط الجزائي بالكامل".
فيما أشارت تقارير أخرى إلى أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لفريق نابولي، طلب التعاقد مع لوكاكو، وذلك لخلافة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي من المتوقع رحيله عن صفوف النادي الإيطالي.
وأوضحت أن نابولي سيواجه منافسة صعبة للظفر بخدمات المهاجم البلجيكي؛ بسبب ظهور نادي الاتحاد السعودي، الذي قد يقدم عرضًا ضخمًا لضم نجم تشيلسي.
وكان لوكاكو قد أكد في تصريحات سابقة لصحيفة "لا غازيتا"، أن المزيد من لاعبي كرة القدم في أوروبا، سوف يتجهون إلى اللعب في السعودية، مشيرًا إلى أن مستوى الدوري السعودي سوف يرتفع بمرور الوقت.
وشارك لوكاكو مع نادي روما الإيطالي في الموسم الماضي، في 47 مباراة، وله 25 مساهمة تهديفية، بواقع 21 هدفا و4 تمريرات حاسمة.
يذكر أن لوكاكو صاحب الـ32 عاماً، يرتبط بعقد سارٍ مع تشيلسي الإنجليزي حتى 30 يونيو 2026، أي يتبقى موسمان على نهاية عقده.