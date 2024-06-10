خطوة جديدة من الاتحاد السعودي لضم لوكاكو

كشفت صحيفة "corrieredellosport" أن نادي الاتحاد السعودي يسعى بقوة لضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت تقارير مؤخرا إلى أن نادي الاتحاد يستهدف ضم النجم البلجيكي ليكون بديلا لكريم بنزيما، الذي لم يقدم المستوى المأمول منه منذ انضمامه للفريق السعودي.

وتستهدف إدارة "العميد"، التعاقد مع لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، من أجل المنافسة على كافة البطولات، بعد موسم صفري.

ووفقا لما ذكرته "corrieredellosport" في تقرير لها، اليوم الإثنين، فإن"تشيلسي مطالبه واضحة، بأنه لن يتم إعارة لوكاكو مجددا كما كان الحال مع إنتر وروما، وسيغادر فقط بشكل نهائي".