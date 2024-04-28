إندريك يجبر ريال مدريد على التخلي عن جوهرة بايرن ميونخ
دفع التعاقد مع إندريك الريال إلى صرف النظر عن التفاوض مع ماتياس تيل
أجبر المهاجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي، ريال مدريد الإسباني على صرف النظر عن ضم لاعب بايرن ميونخ ماتياس تيل لصفوفه وفق ما أورده تقرير لشبكة ريليفو الإسبانية.
وتعاقد ريال مدريد مع إندريك، قادما من صفوف بالميراس، مقابل 75 مليون يورو، بعقد طويل الأمد، على أن ينضم لصفوف الميرينغي بشكل رسمي، بداية من الصيف المقبل، عندما يتم 18 عاما.
وبحسب ما كشفه تقرير ريليفو، السبت، فإن أندريك فيليبي الذي سينضم قريبا لريال مدريد، أجبر الفريق الملكي على صرف النظر عن ضم الفرنسي ماتياس تيل، مهاجم بايرن ميونخ الذي كان محل متابعة من الريال لكن إتمام صفقة إندريك صرفت نظر الفريق الإسباني عن مواصلة التفاوض بشأن الجوهرة "تيل".
ورفض بايرن ميونخ، العديد من العروض لضم تيل (19 عاما)، القادم من رين الفرنسي على سبيل الإعارة، وجدد عقده مع الفريق حتى صيف 2029.