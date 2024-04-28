إندريك يجبر ريال مدريد على التخلي عن جوهرة بايرن ميونخ

وبحسب ما كشفه تقرير ريليفو، السبت، فإن أندريك فيليبي الذي سينضم قريبا لريال مدريد، أجبر الفريق الملكي على صرف النظر عن ضم الفرنسي ماتياس تيل، مهاجم بايرن ميونخ الذي كان محل متابعة من الريال لكن إتمام صفقة إندريك صرفت نظر الفريق الإسباني عن مواصلة التفاوض بشأن الجوهرة "تيل".

ورفض بايرن ميونخ، العديد من العروض لضم تيل (19 عاما)، القادم من رين الفرنسي على سبيل الإعارة، وجدد عقده مع الفريق حتى صيف 2029.