شيكابالا "مدرب ثان" في الزمالك
كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، أشاد بقدرات محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، داخل الملعب، حتى لقبه بـ"المدرب الثاني" داخل المستطيل الأخير، في ظل دوره الكبير والواضح مع اللاعبين.
ووقع المدير الفني الجديد أخيرا على عقود تدريب الفريق الأبيض لمدة موسم ونصف خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك وتم خلالها الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد.
ووفقا لما ذكرته قناة "النهار"، في تقرير لها، فإن: "المدرب يعتبر شيكابالا بمثابة مدير فني داخل الملعب وكل السمات التي يجب توافرها في القائد متوفرة في اللاعب الكبير، وهو ليس محل تقييم أو نقاش ولكنه يركز على المنطقة القيادية المتوفرة في شيكابالا".
وأضاف "غوميز أشاد أيضًا بقدرات كل من عبدالله السعيد وناصر ماهر، الوافدين الجدد للفريق، بالإضافة إلى سامسون أكينولا مهاجم الفريق، بعد ظهورهم بمستوى مميز".
وآخر محطات جوزيه غوميز، كانت مع نادي تشافيس في الدوري البرتغالي، خلال الموسم الجاري، وتمت إقالته بعد 6 مباريات فقط مع الفريق.
ويعود الزمالك للمشاركة في المنافسات المحلية مرة أخرى بمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، مساء يوم الإثنين الموافق 19 فبراير الجاري.
ويحتل فريق الزمالك المركز 12 بجدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري برصيد 11 نقطة جمعها من 8 مباريات بفارق نقطتين عن فيوتشر صاحب المركز 11 ومثلهما عن الجونة صاحب المركز العاشر الذي خاض 9 مباريات.
ويحل فريق الزمالك بعدها ضيفًا على نظيره أبو سليم الليبي، يوم الأحد الموافق 25 فبراير ذاته ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية.
ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب مجموعته بالكونفدرالية برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن نظيره أبوسليم الليبي.
وهي المباراة التي حال فوز الزمالك بها سيرفع رصيده إلى النقطة 13 بفارق 4 نقاط عن أبو سليم ليحسم التأهل كمتصدر عن مجموعته.
ويعود بعدها الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية عصر يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير ضمن منافسات بطولة الدوري.