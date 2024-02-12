شيكابالا "مدرب ثان" في الزمالك

كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، أشاد بقدرات محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، داخل الملعب، حتى لقبه بـ"المدرب الثاني" داخل المستطيل الأخير، في ظل دوره الكبير والواضح مع اللاعبين.

ووقع المدير الفني الجديد أخيرا على عقود تدريب الفريق الأبيض لمدة موسم ونصف خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك وتم خلالها الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ووفقا لما ذكرته قناة "النهار"، في تقرير لها، فإن: "المدرب يعتبر شيكابالا بمثابة مدير فني داخل الملعب وكل السمات التي يجب توافرها في القائد متوفرة في اللاعب الكبير، وهو ليس محل تقييم أو نقاش ولكنه يركز على المنطقة القيادية المتوفرة في شيكابالا".

وأضاف "غوميز أشاد أيضًا بقدرات كل من عبدالله السعيد وناصر ماهر، الوافدين الجدد للفريق، بالإضافة إلى سامسون أكينولا مهاجم الفريق، بعد ظهورهم بمستوى مميز".

وآخر محطات جوزيه غوميز، كانت مع نادي تشافيس في الدوري البرتغالي، خلال الموسم الجاري، وتمت إقالته بعد 6 مباريات فقط مع الفريق.