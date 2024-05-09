هل ظلم الحكم بايرن ميونخ؟ (صورة)

كشفت صور جرى تداولها عبر منصات التواصل أن الحكم المساعد احتسب قرارا مثيرا للجدل بإقراره وجود تسلل على لاعب بايرن ميونخ نصير مزراوي.

وذكرت بعض المصادر أن حكم الساحة أطلق صافرة إعلان التسلل قبل ثانية واحدة من نهاية الهجمة التي انتهت بهدف لصالح بايرن ميونخ لكن راية الحكم المساعد كانت حاسمة في إلغاء الهدف.

وقالت المصادر ذاتها إن تقنية الفيديو المساعد "الفار" لم يكن ممكنا العودة إليها في مثل تلك الحالة حسب القانون لإن صافرة الحكم خرجت قبل الهدف.