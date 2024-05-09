هل ظلم الحكم بايرن ميونخ؟ (صورة)
أعلن الحكم عن حالة تسلل مثيرة للجدل ضد نصير مزراوي مهاجم بايرن ميونخ
كشفت صور جرى تداولها عبر منصات التواصل أن الحكم المساعد احتسب قرارا مثيرا للجدل بإقراره وجود تسلل على لاعب بايرن ميونخ نصير مزراوي.
وذكرت بعض المصادر أن حكم الساحة أطلق صافرة إعلان التسلل قبل ثانية واحدة من نهاية الهجمة التي انتهت بهدف لصالح بايرن ميونخ لكن راية الحكم المساعد كانت حاسمة في إلغاء الهدف.
وقالت المصادر ذاتها إن تقنية الفيديو المساعد "الفار" لم يكن ممكنا العودة إليها في مثل تلك الحالة حسب القانون لإن صافرة الحكم خرجت قبل الهدف.
وأظهرت الصور أن لاعب بايرن ميونخ نصير مزراوي كان متأخرا ببضع سنتمترات عن مدافع الريال أنطونيو روديغر مما اعتبره كثير من المتابعين قرارا ظالما لبايرن ميونخ.
وتأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما قلب تأخره بهدف لبايرن إلى فوز (2 ـ 1) في مباراة الإياب، ليتأهل بنتيجة (4 ـ 3) في مجموع المباراتين.