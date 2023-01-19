الجماهير العراقية تبيت في الملعب لمشاهدة نهائي خليجي 25 (فيديو)
سمحت السلطات العراقية للجماهير بالدخول إلى ملعب جذع النخلة، بداية من مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، المقرر لها غدًا الخميس بين العراق وعمان.
وسجلت محافظة البصرة دخول أكثر من 500 ألف زائر من مختلف المدن العراقية، لرغبتهم في حضور نهائي خليجي 25.
وأعلنت قنوات "أبوظبي الرياضية" أن الحكومة العراقية قررت السماح للجماهير بالمبيت داخل الملعب الليلة.
واستقبل جمهور العراق هذه النسخة بحماس شديد بعد سنوات طويلة من حظر إقامة مباريات المنتخبات على أرضه لأسباب أمنية، ولعب دورا محوريا في وصول الفريق إلى النهائي رغم غياب لاعبين بارزين وقلة خبرة المدرب الجديد خيسوس كاساس.
كما أشارت "أبوظبي الرياضية" إلى أن السلطات العراقية طلبت من الإعلاميين التوجه للملعب في العاشرة صباحًا؛ تفاديًا للزحام.
ويتوق العراقيون إلى فرحة التتويج بلقب على أرضهم لم تتكرر منذ 44 عاما عند مواجهة عمان في نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) في البصرة غدا الخميس، في تكرار للمباراة الافتتاحية قبل نحو أسبوعين.
وتوج العراق باللقب ثلاث مرات، الأولى على أرضه في 1979 والأخيرة في 1988، ورغم عدم التفاؤل بإحراز اللقب قبل انطلاق البطولة وبعد أداء باهت في المباراة الافتتاحية، حين تعادل مع عمان دون أهداف، ارتفع سقف الطموح تدريجيا.
وأصر الإسباني كاساس على أن الهدف من المشاركة بناء فريق يمكنه التأهل لكأس العالم 2026، وتجنب الحديث عن التتويج بكأس الخليج حتى الفوز على قطر في قبل النهائي.
وتصدر العراق مجموعته بالتساوي مع عمان بسبع نقاط، بعد الفوز 2-صفر على السعودية تحت الأمطار الغزيرة و5-صفر على اليمن.
وفي قبل النهائي استقبل أول هدف، لكنه انتصر 2-1 على قطر، لتتكرر المواجهة مع عمان، البطلة مرتين، والتي هزمت البحرين حاملة اللقب بهدف قاتل لتبلغ النهائي.