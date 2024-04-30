انفعال كبير.. صدمة سافيتش بعد طرده أمام الاتحاد (فيديو)

انفعل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم نادي الهلال السعودي، بعدما تلقّى الكارت الأحمر والطرد المباشر في مواجهة نظيره الاتحاد، مساء الثلاثاء.

ويلتقي الاتحاد والهلال على ملعب "الجوهرة المشعة" في نصف نهائي كأس الملك، وهي سابع مواجهة بين الفريقين هذا الموسم بكل البطولات.

وتدخل سافيتش بقوة على لاعب الاتحاد أحمد الغامدي، ما استدعى الحكم للعودة إلى تقنية الـVAR والتي أيدت طرد اللاعب.