انفعال كبير.. صدمة سافيتش بعد طرده أمام الاتحاد (فيديو)
انفعل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم نادي الهلال السعودي، بعدما تلقّى الكارت الأحمر والطرد المباشر في مواجهة نظيره الاتحاد، مساء الثلاثاء.
ويلتقي الاتحاد والهلال على ملعب "الجوهرة المشعة" في نصف نهائي كأس الملك، وهي سابع مواجهة بين الفريقين هذا الموسم بكل البطولات.
وتدخل سافيتش بقوة على لاعب الاتحاد أحمد الغامدي، ما استدعى الحكم للعودة إلى تقنية الـVAR والتي أيدت طرد اللاعب.
وعقب القرار بدا سيرجي ولاعبو الهلال في حالة ذهول وصدمة، وحاول اللاعب إقناع الحكم الفرنسي بينوا باستيان، الذي يدير اللقاء، بأنه لم يقصد أي تدخل عنيف على الغامدي، ولكن الحكم طالبه بالخروج من الملعب، ليظهر سافيتش على الشاشات وهو يتمتم ببعض الكلمات الغاضبة وهو في طريقه إلى غرفة تغيير الملابس.
ويتقدم الهلال بهدف أول سجله ميشيل ديلغادو في الدقيقة 25 بشكل رائع.
وكان فريق الاتحاد تأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين بعدما تخطى عقبة الفيصلي في دور ربع النهائي بنتيجة 4-0.
وعلى الجانب الآخر، صعد فريق الهلال إلى دور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على التعاون 3-0 في دور ربع النهائي.
يذكر أن الفائز من مباراة الاتحاد والهلال، سيواجه المتأهل من مواجهة النصر والخليج، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي.